Sveti oče obiskal baziliko Marije Velike

Po blagoslovu iz lože lateranske bazilike se je sveti oče s papamobilom odpravil v baziliko Marije Velike. Ob cesti pa tudi na trgu pred cerkvijo so ga navdušene množice sprejele z aplavzi in vzkliki. V baziliki se je papež najprej zaustavil v molitvi pred ikono Rešiteljice rimskega ljudstva ter Mariji podaril šopek belih in rumenih rož. Zatem je v tišini molil še na grobu papeža Frančiška, ob koncu pa iz lože bazilike pozdravil in blagoslovil vse navzoče.

Papežev pozdrav iz lože bazilike Marije Velike

»Bratje in sestre, mir naj bo z vami!

Dober večer vsem. Hvala, da ste tukaj! Hvala, da ste tukaj, pred to baziliko, ta večer, ko vsi zbrani kot člani rimske škofije, obhajamo navzočnost njenega novega škofa. Zelo sem vesel, da se lahko tukaj srečam z vami vsemi in za to se vam iz srca zahvaljujem.

Zahvaljujem se vsem, ki delajo v tej baziliki, obema kardinaloma, ki me nocoj spremljata, in številnim osebam, ki se prispevajo k temu, da nam pomagajo živeti naše življenje molitve, pobožnosti in nam predvsem pomagajo, da se približamo Jezusovi Materi, Božji Materi, presveti Devici Mariji. To je čudovita priložnost, da obnovimo to pobožnost do Marije, Salus Populi Romani (Rešiteljica rimskega ljudstva), ki je tako pogosto spremljala rimsko ljudstvo v njegovih potrebah.

Prosimo Boga, naj na priprošnjo svoje Matere blagoslovi vse vas, vaše družine, vaše drage in naj nam vsem pomaga hoditi skupaj v Cerkvi, združeni kot ena sama Božja družina.«

Papež je zatem zbrane povabil, naj skupaj zmolijo zdravamarijo ter jim podelil svoj blagoslov.