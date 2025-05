Papež med srečanjem z rimskim županom: »Za vas in z vami sem Rimljan«

Sveti oče se je v nedeljo, 25. maja 2025, popoldan na poti v lateransko baziliko ob vznožju Kapitolskega griča, kjer se nahaja mestna hiša, srečal z rimskim županom Robertom Gualtierijem. V kratkem nagovoru je zaželel, da bi se Rim vedno odlikoval »tudi po tistih vrednotah človeštva in civilizacije, ki svojo življenjsko limfo črpajo iz evangelija«.

Vatican News

Kot je v pozdravnem govoru poudaril rimski župan, je papežev tradicionalni kratek postanek pred mestno hišo potrditev naklonjenosti, ki jo sveti oče goji do večnega mesta. Po Gualtierijevih besedah so prebivalci Rima zanjo »globoko hvaležni« in jo vračajo »z vso velikodušnostjo, ki jo mesto premore«.

Tudi papež Leon XIV. se je v svojem nagovoru zahvalil za sprejem in pozdravne besede ter dejal: »Ko uradno začenjam pastirsko poslanstvo te škofije, čutim veliko a gorečo odgovornost, da bi služil vsem njenim udom ter bi imel v srcu predvsem vero Božjega ljudstva in skupno dobro družbe. Pri tem slednjem cilju smo sodelavci, vsak na svojem institucionalnem področju. Takoj po izvolitvi sem brate in sestre, zbrane na Trgu svetega Petra, spomnil, da sem z njimi kristjan in zanje škof: na poseben način lahko danes rečem, da sem za vas in z vami Rimljan!«

V nadaljevanju govora je sveti oče poudaril, da Cerkev že dva tisoč let živi svoj apostolat v Rimu, oznanja Kristusov evangelij in se posveča dejavni ljubezni. »Vzgoja mladih in pomoč trpečim, predanost poslednjim in gojenje umetnosti so izrazi tiste skrbi za človeško dostojanstvo, ki jo moramo podpirati v vsakem času, še posebej do malih, šibkih in revnih.« Papež je ob tem dodal, da se v jubilejnem letu ta skrb širi tudi na romarje z vseh koncev sveta ter se mestni upravi zahvalil za predano sodelovanje.

Ob koncu govora je zaželel, da bi Rim, »ki je edinstven zaradi bogastva svoje zgodovinske in umetniške dediščine, vedno izstopal po tistih vrednotah človeštva in civilizacije, ki svojo življenjsko limfo črpajo iz evangelija«.