Sveti oče Leon XIV.: Danes je čas za dialog in gradnjo mostov

Papež Leon XIV. se je srečal s predstavniki različnih Cerkva in cerkvenih skupnosti ter drugih verstev, ki so se udeležili včerajšnje slovesnosti ob začetku njegove službe rimskega škofa in Petrovega naslednika.

»Danes je čas za dialog in gradnjo mostov,« je izpostavil v svojem govoru, v katerem je v ospredje postavil bratstvo, edinost, ekumenizem in medverski dialog. Pričevanje našega bratstva bo zagotovo prispevalo k izgradnji mirnejšega sveta, kot si to v srcu želijo vsi moški in ženske dobre volje.

Za eno od svojih prednostnih dolžnosti označil prizadevanje za ponovno vzpostavitev polnega in vidnega občestva med vsemi, ki izpovedujejo isto vero v Boga Očeta, Sina in Svetega Duha. Izpostavil je sinodalnost in ekumenizem ter zagotovil, da namerava nadaljevati prizadevanje papeža Frančiška za spodbujanje sinodalnega značaja Katoliške cerkve in razvijanje novih in konkretnih oblik za še intenzivnejšo sinodalnost na ekumenskem področju.

(@Vatican Media)

Govor papeža Leona XIV. med srečanjem s predstavniki različnih Cerkva in cerkvenih skupnosti, 19. maj 2025



Dragi bratje in sestre!

Z velikim veseljem prisrčno pozdravljam vse vas, predstavnike drugih Cerkva in cerkvenih skupnosti ter drugih verstev, ki ste se želeli udeležiti slovesnosti ob začetku moje službe rimskega škofa in Petrovega naslednika. Medtem ko izražam bratsko naklonjenost Njegovi svetosti Bartolomeju, Njegovi blaženosti Teofilu III. in Njegovi svetosti Mar Avi III., sem vsakemu od vas iskreno hvaležen: vaša prisotnost in vaše molitve so mi v veliko tolažbo in spodbudo.

Ena od močnih točk pontifikata papeža Frančiška je univerzalno bratstvo. Sveti Duh ga je v zvezi s tem zares “potisnil”, da je z velikimi koraki pospešil odpiranje in pobude, ki so jih začeli že prejšnji papeži, zlasti od svetega Janeza XXIII. dalje. Papež okrožnice Fratelli tutti je spodbujal tako ekumensko pot kot medverski dialog, to pa je počel predvsem z gojenjem medosebnih odnosov, in sicer tako, da je bila, ne da bi kar koli odvzemal cerkvenim vezem, vedno cenjena človeška lastnost srečanja. Naj nam Bog pomaga, da bomo iz njegovega pričevanja naredili zaklad!

Izvoljen sem bil v času, ko mineva 1700. obletnica prvega ekumenskega koncila v Niceji. Ta koncil predstavlja temeljno prelomnico pri oblikovanju veroizpovedi, ki je skupna vsem Cerkvam in cerkvenim skupnostim. Medtem ko smo na poti k ponovni vzpostavitvi popolnega občestva med vsemi kristjani, se zavedamo, da je ta edinost lahko le edinost v veri. Kot rimski škof smatram, da je ena od mojih prednostnih dolžnosti prizadevanje za ponovno vzpostavitev polnega in vidnega občestva med vsemi, ki izpovedujejo isto vero v Boga Očeta, Sina in Svetega Duha.

Pravzaprav je ta skrb za edinost zame bila vedno stalna skrb, o čemer tudi priča geslo, ki sem ga izbral za škofovsko službo: In Illo uno unum, izraz svetega Avguština iz Hipona, ki nas spominja, kako smo tudi mi, čeprav nas je veliko, »v edinem – torej Kristusu – eno« (Enarr. in Ps., 127, 3). Naše občestvo se namreč uresničuje v tolikšni meri, v kolikšni se zbližujemo v Jezusu Kristusu. Bolj smo zvesti in poslušni Njemu, bolj smo združeni med seboj. Kot kristjani smo zato vsi poklicani, da molimo in si skupaj prizadevamo, da bi korak za korakom dosegli ta cilj, ki je in ostaja delo Svetega Duha.

Poleg tega se zavedam, da sta sinodalnost in ekumenizem tesno povezana, zato vam želim zagotoviti, da nameravam nadaljevati prizadevanje papeža Frančiška za spodbujanje sinodalnega značaja Katoliške cerkve ter razvijanje novih in konkretnih oblik za še intenzivnejšo sinodalnost na ekumenskem področju.

Našo skupno pot lahko in moramo razumeti tudi v širšem smislu, ki vključuje vse, v duhu človeškega bratstva, ki sem ga omenjal zgoraj. Danes je čas za dialog in gradnjo mostov. Zato sem vesel in hvaležen za prisotnost predstavnikov drugih verskih tradicij, ki jim je skupno iskanje Boga in njegove volje, ki je vedno in samo volja ljubezni in življenja za moške in ženske ter za vsa bitja.

(@Vatican Media)

Bili ste priče pomembnim prizadevanjem papeža Frančiška za medverski dialog. S svojimi besedami in dejanji je odprl nove perspektive srečanja, da bi pospeševal »kulturo dialoga kot pot; skupno sodelovanje kot obnašanje; medsebojno spoznavanje kot metodo in kriterij« (Dokument o človeškem bratstvu za svetovni mir in skupno sobivanje, Abu Dabi, 4. februar 2019). Zahvaljujem se Dikasteriju za medverski dialog za bistveno vlogo, ki jo ima pri tem potrpežljivem delu spodbujanja srečanj in konkretnih izmenjav, namenjenih gradnji odnosov, ki temeljijo na človeškem bratstvu.

Posebej želim pozdraviti brate in sestre Jude in muslimane. Zaradi judovskih korenin krščanstva imajo vsi kristjani poseben odnos z judovstvom. Koncilska izjava Nostra aetate (št. 4) izpostavlja veličino duhovne dediščine, ki je skupna kristjanom in Judom, ter spodbuja k medsebojnemu spoznavanju in spoštovanju. Teološki dialog med kristjani in Judi ostaja vedno pomemben in mi je zelo blizu. Tudi v teh težkih časih, zaznamovanih s konflikti in nesporazumi, je treba z zagonom nadaljevati ta naš dragoceni dialog.

Odnosi med Katoliško cerkvijo in muslimani so zaznamovani z vse večjim prizadevanjem za dialog in bratstvo, ki ju spodbuja spoštovanje teh bratov in sester, »ki častijo enega Boga, živega in v sebi bivajočega, usmiljenega in vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, ki je govoril ljudem (Nostra aetate, št. 3). Ta pristop, utemeljen na medsebojnem spoštovanju in svobodi vesti, predstavlja trdno podlago za gradnjo mostov med našimi skupnostmi.

(@Vatican Media)

Vsem vam, predstavnikom drugih verskih tradicij, se zahvaljujem za vašo udeležbo na tem srečanju in za vaš prispevek k miru. V svetu, ki je ranjen zaradi nasilja in konfliktov, vsaka od skupnosti, ki so tukaj zastopane, prinaša svoj prispevek modrosti, sočutja, zavzemanja za dobro človeštva in zaščito skupnega doma. Prepričan sem, da bomo lahko, če bomo složni in osvobojeni vseh ideoloških in političnih pogojevanj, učinkovito rekli »ne« vojni in »da« miru, »ne« zatekanju k oboroževanju in »da« razorožitvi, »ne« ekonomiji, ki siromaši ljudi in Zemljo, in »da« celostnemu razvoju.

Pričevanje našega bratstva, ki ga bomo, upam, lahko pokazali z učinkovitimi gestami, bo zagotovo prispevalo k izgradnji mirnejšega sveta, kot si to v srcu želijo vsi moški in ženske dobre volje.

Predragi, še enkrat hvala za vašo bližino. V svojih srcih prosimo za Božji blagoslov: njegova neskončna dobrota in modrost naj nam pomagata živeti kot njegovi otroci ter bratje in sestre med seboj, da bo v svetu raslo upanje. Iz srca se vam zahvaljujem.