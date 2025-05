Sveti oče diplomatskemu zboru: Mir, pravičnost in resnica kot stebri diplomacije

Papež Leon XIV. se je v petek, 16. maja 2025, prvič srečal s člani diplomatskega zbora, akreditiranega pri Svetem sedežu. Spregovoril je o miru, pravičnosti in resnici kot temeljnih načelih misijonarskega delovanja Cerkve in diplomacije Svetega sedeža. Zbrane veleposlanike in diplomate je pozval k izgradnji sveta, v katerem lahko vsaka oseba uresniči svojo človečnost v resnici, pravičnosti in miru.

Okrepiti razumevanje in dialog

»Rad bi, da bi v našem dialogu vedno prevladal občutek, da smo družina. Diplomatska skupnost namreč predstavlja celotno družino narodov, družino, ki deli veselje in žalost življenja ter človeške in duhovne vrednote, ki mu dajejo smisel. Papeška diplomacija je izraz katoliškosti Cerkve. Sveti sedež je pri svoji diplomatski dejavnosti spodbujen s pastoralno potrebo, ki ga ne vodi k iskanju privilegijev, temveč h krepitvi evangeljskega poslanstva v službi človeštva. Upira se vsem oblikam brezbrižnosti in nagovarja vest,« je dejal papež Leon XIV. in pri tem izpostavil Frančiška, ki je bil vedno pozoren na krik revnih, potrebnih in odrinjenih na rob družbe, pa tudi na sodobne izzive, od varstva stvarstva do umetne inteligence.

Papež je srečanje z diplomati opisal kot priložnost za obnovitev prizadevanja Cerkve – in tudi svojega prizadevanja –, da bi »dosegla in vključila vse posameznike in narode na Zemlji, ki potrebujejo in hrepenijo po resnici, pravičnosti in miru«. Kot je dodal, je tudi njegovo osebno življenjsko izkušnjo, ki se je oblikovala v Severni Ameriki, Južni Ameriki in Evropi, zaznamovala ta »težnja po preseganju meja, da bi se srečal z različnimi ljudstvi in kulturami«.

»S stalnim in potrpežljivim delom državnega tajništva, nameravam okrepiti razumevanje in dialog z vami in vašimi državami,« je zatrdil in izrazil upanje, da bo imel priložnosti za »potrditev vere mnogih bratov in sester po svetu ter za gradnjo novih mostov z vsemi ljudmi dobre volje«.

Sveti oče je v nadaljevanju govora v ospredje postavil tri bistvene besede, ki predstavljajo »stebre misijonarskega delovanja Cerkve in cilj diplomacije Svetega sedeža«: mir, pravičnost in resnica.

(@Vatican Media)

Mir se gradi v srcu in iz srca

Mir je prva beseda, ki jo pogosto razumemo kot »negativno«, ki označuje le odsotnost vojne in konflikta, saj je nasprotje trajni del človeške narave, zaradi česar pogosto živimo v nenehnem »konfliktnem stanju« doma, v službi in družbi. Mir se torej zdi zgolj predah, premor med enim in drugim sporom, saj bodo napetosti, ne glede na to, kako zelo se trudimo, vedno prisotne, kot žerjavica, ki gori pod pepelom in je pripravljena vsak trenutek vzplamteti.

»S krščanskega vidika – in tudi v drugih verskih tradicijah – pa je mir najprej in predvsem dar. Je prvi Kristusov dar: “Svoj mir vam dajem” (Jn 14,27). Vendar pa je to dejavni in zahtevni dar. Vključuje in izziva vsakega od nas, ne glede na naše kulturno ozadje ali versko pripadnost, ter od nas zahteva, da najprej delamo na sebi. Mir se gradi v srcu in iz srca, tako da odpravimo ponos in maščevalnost ter skrbno izbiramo besede. Kajti tudi besede, ne le orožje, lahko ranijo in celo ubijejo.«

Verska izkušnja je temeljna razsežnost človeške osebe

V zvezi s tem je papež izrazil prepričanje, da lahko verstva in medverski dialog bistveno prispevajo k vzpostavljanju miru. »To seveda zahteva popolno spoštovanje verske svobode v vsaki državi, kajti verska izkušnja je temeljna razsežnost človeške osebe, brez katere je težko ali celo nemogoče doseči očiščenje srca, ki je potrebno za vzpostavitev miroljubnih odnosov.«

»S tem delom, h kateremu smo vsi poklicani, je mogoče odpraviti vzroke vseh konfliktov in uničujoče volje po osvajanju. Za to je potrebna tudi iskrena volja za dialog, ki jo spodbuja želja po srečanju in ne po spopadu. S tega vidika je treba večstranski diplomaciji in tistim mednarodnim institucijam, ki so bile želene in zasnovane predvsem za odpravljanje sporov, ki bi se lahko pojavili v mednarodni skupnosti, dati nov zagon. Seveda potrebujemo tudi pripravljenost, da prenehamo proizvajati orodja za uničevanje in smrt, saj, kot je papež Frančišek spomnil v svojem zadnjem sporočilu Urbi et Orbi, mir ni mogoč brez resnične razorožitve in potreba, da si vsak narod zagotovi lastno obrambo, se ne sme spremeniti v splošno oboroževalno tekmo.«

(@Vatican Media)

Prizadevanje za mir zahteva udejanjanje pravičnosti

Drugi poudarek papeževega govora je bila pravičnost. »Prizadevanje za mir zahteva udejanjanje pravičnosti,« je dejal in ponovno spomnil, da je svoje ime izbral z mislijo na Leona XIII., papeža prve pomembne socialne okrožnice Rerum novarum. »V spremembi dobe, ki jo živimo, Sveti sedež ne more, da ne bi povzdignil svojega glasu ob številnih neravnovesjih in nepravičnostih, ki med drugim vodijo v nedostojne delovne pogoje ter vse bolj razdrobljene in konfliktne družbe. Prizadevati si je treba tudi za odpravo svetovnih neenakosti, ki kažejo, da bogastvo in revščina puščata globoke brazde med celinami, državami in celo znotraj posameznih družb.«

Prizadevati si za oblikovanje harmoničnih in miroljubnih civilnih družb je naloga vseh, ki imajo vodstveno odgovornost. »Ta se lahko izvaja zlasti z vlaganjem v družino, ki je utemeljena na stabilni zvezi med moških in žensko, majhno, a resnično družbo, ki je predhodnica vsake civilne družbe. Poleg tega se nihče ne more izogniti podpiranju okolij, v katerih je zaščiteno dostojanstvo vsake osebe, zlasti tistih najbolj ranljivih in nezaščitenih, od nerojenih do starejših, od bolnih do brezposelnih, ne glede na to, ali so državljani ali priseljenci.«

Leon XIV. je pripomnil, da ima tudi on zgodovino državljana, ki je potomec imigrantov in se je tudi sam izselil. »Vsak med nami se lahko v življenju znajde zdrav ali bolan, zaposlen ali brezposeln, v domovini ali tujini: a njegovo dostojanstvo ostane vedno isto, torej dostojanstvo človeka, ki ga je Bog hotel in ga ljubi.

Govoriti resnico o človeku in svetu

Sveti oče je tako prišel še do tretjega temeljnega načela: resnice. »Zares miroljubnih odnosov, tudi v mednarodni skupnosti, ni mogoče graditi brez resnice,« je poudaril. »Kjer besede dobivajo dvoumne in ambivalentne pomene in kjer virtualni svet s svojim spremenjenim dojemanjem realnega nekontrolirano prevzame nadzor, je težko graditi pristne odnose, saj se izgubijo objektivne in resnične predpostavke komunikacije.«

»Cerkev se zato ne sme nikoli izmikati, da ne bi povedala resnice o človeku in svetu, pri tem pa, ko je potrebno, uporabiti tudi oster jezik, ki lahko sproži nekaj začetnih nesporazumov. Resnice se ne more nikoli ločiti od ljubezni, ki v temelju vedno skrbi za življenje in dobro vsakega moškega in ženske. Po drugi strani pa, s krščanskega vidika, resnica ni potrjevanje abstraktnih in breztelesnih načel, ampak je srečanje s Kristusovo osebo, ki živi v skupnosti vernikov. Tako nas resnica med seboj ne oddaljuje, ampak nam omogoča, da se z večjo močjo soočimo z izzivi našega časa, kot so migracije, etična uporaba umetne inteligence in zaščita naše ljubljene Zemlje. To so izzivi, ki zahtevajo prizadevnost in sodelovanje vseh, saj se jih nihče ne more lotiti sam.«

Papež Leon XIV. je ob koncu govora še dejal, da se njegov pontifikat začenja v jubilejnem letu, posvečenem upanju. »To je čas spreobrnjenja in prenove, zlasti pa je priložnost, da za sabo pustimo spore in začnemo novo pot, spodbujeni z upanjem, da lahko gradimo – delamo skupaj, vsak v skladu s svojimi občutljivostmi in odgovornostmi –, svet, v katerem bo vsak lahko uresničil svojo človečnost v resnici, pravičnosti in miru. Upam, da se bo to zgodilo v vseh okoljih, začenši z najbolj preizkušanimi, kot sta Ukrajina in Sveta dežela.«