Sveti oče bo še naprej prisoten na družbenih omrežjih X in Instagram

Papež Leon XIV. se je odločil, da bo tudi v prihodnje uporabljal uradna papeška računa na družbenih omrežjih X in Instagram.

Vatican News

Sveti oče je 13. maja 2025 omrežju X prevzel uradni profil @Pontifex, ki sta ga uporabljala njegova predhodnika in ki v devetih jezikih (angleščini, španščini, portugalščini, italijanščini, francoščini, nemščini, poljščini, arabščini in latinščini) dosežeta skupno okoli 52 milijonov sledilcev. Vsebine, ki jih je objavil papež Frančišek, bodo kmalu arhivirane v posebnem razdelku spletne strani Svetega sedeža (vatican.va).

Na Instagramu pa se papežev profil imenuje @Pontifex – Pope Leo XIV . Gre za edini uradni račun svetega očeta na tej platformi. Vsebine, ki so bile objavljene na računu papeža Frančiška, bodo ostale dostopne kot spominski arhiv »Ad Memoriam«.

Prisotnost Petrovih naslednikov na družbenih omrežjih se je začela 12. decembra 2012, ko je papež Benedikt objavil prvi tvit na računu @Pontifex, ki ga je čez nekaj mesecev prevzel papež Frančišek. Od 19. marca 2016 pa je bil dodan tudi uradni račun na Instagramu @Franciscus.

Navzočnost papeža Frančiška na družbenih omrežjih je bila zelo pomembna: na dveh profilih v devetih jezikih je bilo objavljenih približno 50.000 kratkih sporočil, ki so vsebovala evangeljske misli, spodbude za mir, socialno pravičnost in skrb za stvarstvo. Posebej pomenljiva je bila prisotnost v času pandemije: leta 2020 so papeževa sporočila zabeležila okoli 27 milijard ogledov.

Račun papeža Leona XIV. na Instagramu v enem dnevu dobil dva milijona sledilcev, danes pa jih ima že skoraj 13 milijonov.