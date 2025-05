Sveta maša za papeža Frančiška mesec dni po njegovi smrti

V sredo, 21. maja 2025, je minilo en mesec od smrti papeža Frančiška. Ob tej priložnosti je kardinal Rolandas Makrickas, nadduhovnik bazilike Svete Marije Velike, kjer je papež pokopan, zanj daroval sveto mašo. Med homilijo je spomnil, da je bilo življenje svetega očeta vedno združeno z Jezusovim: kakor je mladika združena s trto«. Zato so se njegove besede in geste »globoko vtisnile v srca vernikov«, ki še naprej molijo ob njegovem grobu.

Kardinal se je v svojem razmišljanju navezal na dnevni evangelij, ki je govoril o trti in mladikah. »Jezus nam reče zelo ganljive besede: "Ostanite v meni in jaz v vas. Ostanite v moji ljubezni … Mladika ne more sama od sebe roditi sadu, če ne ostane na trti. Jaz sem trta, vi mladike. Kdor ostane v meni in jaz v njem, ta rodi obilo sadu, kajti brez mene ne morete ničesar storiti."

Življenje v globoki povezanosti z Jezusom je gotovost, da lahko uresničimo Njegovo voljo, to je najboljše dobro za našo dušo in za ves svet,« je dejal kardinal in spomnil na Jezusove besede, ki jih izreče z veliko ljubeznijo, a tudi z veliko jasnostjo: »Brez mene ne morete ničesar storiti.«

»Včasih imamo morda občutek, iluzijo ali skušnjavo, da bi mislili, da lahko mnoge stvari naredimo sami, tudi brez Boga. Jezus ni govoril nepotrebnih besed, je zelo jasen in njegove besede je treba jemati resno, saj je v Njem resnica in ne iluzije. Brez mene ne morete storiti ničesar, medtem ko z menoj lahko naredite veliko, lahko naredite vse,« je dodal nadduhovnik bazilike Svete Marije Velike ter spomnil na zgled številnih svetnikov, ki so združeni s Kristusom lahko storili velike stvari ter Cerkvi in vsemu človeštvu ponudili obilne sadove dobrega.

V nadaljevanju homilije je kardinal poudaril, da nam Božja beseda pomaga razumeti in živeti naš odnos z Bogom (mladike, združene s trto) ter z drugimi, saj smo vsi del enega Gospodovega vinograda: vinograda, za katerega skrbita Gospod in njegov Duh.

»Verovati v Jezusa in ljubiti drug drugega: to pomeni živeti njegovo zapoved in ostati v Bogu. … Človek lahko stori veliko in obrodi veliko sadov, če ostane v povezanosti z našim Gospodom. Tudi preprosto in skromno služenje ima v Božjih očeh veliko vrednost. Po drugi strani pa vsakič ko dajemo prednost svojim človeškim načrtom, ostanemo praznih rok.«

Zatem je kardinal Makrickas spregovoril o papežu Frančišku, ki se je poslovil pred natanko enim mesecem: »Po dolgem življenju, ki ga je v celoti preživel v službi Božjega ljudstva, kot duhovnik, jezuitski redovnik, škof in papež, je prešel v polnost življenja in zdaj njegovo telo ob stalnem in ljubečem objemu Rimljanov in vernikov z vsega sveta počiva v tej Marijini baziliki. Duša je v Očetovi hiši, telo pa v Marijini hiši. Kako lepo!

Življenje in apostolat papeža Frančiška sta Cerkvi prinesla in še vedno prinašata mnogo sadov, saj je bilo njegovo življenje vedno združeno z Jezusovim: kot je mladika združena s trto.

Besede in geste papeža Frančiška so se globoko vtisnile v srca vernikov, ker je resnično postal eno s Kristusom, na neločljiv način, v veselju in žalosti – kakor mladika s trto.

Vsak njegov dan se je začel z uro adoracije, z obhajanjem evharistije in osebno molitvijo. Začel se je tudi z vsakodnevno izročitvijo v materinsko varstvo Marije, Božje Matere.

Dvanajst let je lahko vsa Cerkev na različne načine z njegovimi pomenljivimi gestami, modrimi besedami in sijočim nasmehom doživljala Božjo bližino, nežnost in usmiljenje.

Že mesec dni smo ganjeni priče neskončnemu toku ljudi, ki potrpežljivo čakajo, da bi lahko vstopili sem, ker želijo izkazati hvaležnost za vse, kar je papež Frančišek zapustil: za njegove geste, za njegove besede, za njegov nasmeh. Združeni so z njim in prek njega s Kristusom,« je dejal Makrickas in homilijo sklenil z naslednjimi besedami:

»Nocoj prosimo Božjo Mater, Salus Populi Romani, naj vsakemu od nas pomaga, da bo z iskreno ponižnostjo in velikodušnostjo združen z našim Gospodom v Njegovi sveti službi.

Molimo, naj večna luč sveti papežu Frančišku, ponižnemu, modremu in zvestemu služabniku evangelija, ter za novega svetega očeta, Leona XIV., da bi bil vztrajen v petrinski službi. Amen.