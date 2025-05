Prve besede papeža Leona XIV.: »Mir naj bo z vami vsemi!«

V četrtek, 8. maja 2025, ob 19.23, dobro uro po tem, ko se je iz Sikstinske kapele pokadil bel dim, ki je naznanil izvolitev novega Petrovega naslednika, je papež Leon XIV. iz osrednje lože vatikanske bazilike nagovoril več kot 100.000 zbranih na Trgu svetega Petra in ves svet. V svojem prvem pozdravu je pozval k miru, se v hvaležnosti spomnil papeža Frančiška ter v španščini pozdravil perujsko škofijo Chiclayo, kjer je deloval kot misijonar.

Nagovor papeža Leona XIV. iz lože bazilike sv. Petra

Mir naj bo z vami vsemi!

Dragi bratje in sestre, to je prvi pozdrav vstalega Kristusa, dobrega pastirja, ki je dal svoje življenje za Božjo čredo. Tudi jaz želim, da bi ta pozdrav miru vstopil v vaša srca, da bi dosegel vaše družine, vse ljudi, kjer koli že so, vsa ljudstva, vso zemljo. Mir naj bo z vami!

To je mir vstalega Kristusa, neoborožen in razorožujoč mir, ponižen, vztrajen mir. Prihaja od Boga, Boga, ki nas vse brezpogojno ljubi. Še vedno ohranjamo v ušesih tisti šibak, a vedno pogumen glas papeža Frančiška, ki je blagoslavljal Rim!

Papež, ki je blagoslavljal Rim, je na tisto velikonočno jutro blagoslovil svet, ves svet. Dovolite mi, da nadaljujem tisti isti blagoslov: Bog nas ima rad, Bog vas vse ljubi in zlo ne bo zmagalo! Vsi smo v Božjih rokah. Zato brez strahu, združeni z roko v roki z Bogom in med seboj pojdimo naprej. Smo Kristusovi učenci. Kristus gre pred nami. Svet potrebuje njegovo luč. Človeštvo ga potrebuje kot most, da bi ga dosegla Bog in njegova ljubezen. Tudi vi pomagajte nam in drug drugemu graditi mostove z dialogom, s srečanjem, ki nas bo vse združilo, da bomo vedno eno ljudstvo v miru. Hvala papežu Frančišku!

Želim se zahvaliti tudi vsem sobratom kardinalom, ki so me izbrali za Petrovega naslednika in da hodim skupaj z vami, kot združena Cerkev, ki si vedno prizadeva za mir, pravičnost, ki si vedno prizadeva delovati kot moški in ženske, zvesti Jezusu Kristusu, brez strahu, oznanjati evangelij, biti misijonarji.

Sem sin svetega Avguština, avguštinec, ki je rekel: »Z vami sem kristjan in za vas škof.«. V tem smislu lahko vsi skupaj hodimo proti tisti domovini, ki nam jo je pripravil Bog.

Poseben pozdrav Cerkvi v Rimu! [aplavz] Skupaj moramo iskati, kako biti misijonarska Cerkev, Cerkev, ki gradi mostove, dialog in je vedno odprta, da bi kakor ta trg sprejemala z odprtimi rokami. Vse, vse tiste, ki potrebujejo našo ljubezen, našo navzočnost, dialog in ljubezen.

In če mi dovolite besedo, pozdrav vsem in še posebej moji dragi škofiji Chiclayo v Peruju, kjer je verno ljudstvo spremljalo svojega škofa, podelilo svojo vero in je dalo veliko, zelo veliko, da še naprej ostaja zvesta Cerkev Jezusa Kristusa.

Vsem vam, bratje in sestre iz Rima, iz Italije, iz vsega sveta želimo biti sinodalna Cerkev; Cerkev, ki hodi, Cerkev, ki si vedno prizadeva za mir, ki si vedno prizadeva za dejavno ljubezen, ki si vedno prizadeva biti blizu zlasti tistim, ki trpijo.

Danes je dan molitve k Mariji iz Pompejev. Naša mati Marija želi vedno hoditi z nami, nam biti blizu, nam pomagati s svojo priprošnjo in ljubeznijo.

Zato bi želel moliti skupaj z vami. Skupaj molimo za to novo poslanstvo, za vso Cerkev, za mir na svetu in prosimo Marijo, našo Mater, za to posebno milost.

[Zdrava Marija].