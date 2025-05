Predsednik Papeške akademije za življenje je Renzo Pegoraro

Sveti oče je za predsednika Papeške akademije za življenje imenoval msgr. Renza Pegorara, dosedanjega kanclerja iste akademije. Nadomestil je msgr. Vincenza Paglio, ki mu je funkcija predsednika prenehala 21. aprila letos, ko je dopolnil 80 let.

Renzo Pegoraro se je rodil 4. junija 1959 v Padovi. Duhovniško posvečenje je prejel 11. junija 1989. Na Univerzi v Padovi je 12. novembra 1985 diplomiral iz medicine in kirurgije. Leta 1990 je na Papeški univerzi Gregoriana v Rimu končal študij moralne teologije, na Katoliški univerzi Srca Jezusovega pa podiplomski študij bioetike. Bil je generalni tajnik fundacije Lanza v Padovi in profesor bioetike na Teološki fakulteti v Trivenetu. Od leta 2000 je profesor etike zdravstvene nege v pediatrični bolnišnici Bambino Gesù v Rimu. Med letoma 2010 in 2013 je bil predsednik Evropskega združenja centrov za medicinsko etiko (EACME). Od 1. septembra 2011 je kancler Papeške akademije za življenje. Objavil je več knjig, člankov in esejev.