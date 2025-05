Papežev pozdrav iz lože lateranske bazilike: »Hodimo vsi skupaj!«

Po končani sveti maši, med katero je papež Leon XIV. preteklo nedeljo uradno prevzel vodenje rimske škofije, je iz osrednje lože lateranske bazilike pozdravil množico, zbrano na trgu pred njo, ter blagoslovil mesto Rim.

Papežev pozdrav iz lože lateranske bazilike

»Mir naj bo z vami!

Dragi bratje in sestre, rimska skupnost, zelo sem vesel, da sem ta večer tukaj z vami, pri tem bogoslužnem dejanju, s katerim smo obhajali mojo umestitev za vašega novega rimskega škofa. Hvala vsem vam!

Živeti našo vero, še posebej v tem jubilejnem letu, iskati upanje; vendar pa skušajmo biti mi sami pričevanje, ki svetu ponuja upanje. Svetu, ki zelo trpi; toliko bolečine zaradi vojn, nasilja, revščine! Toda nam kristjanom Gospod naroča, naj bomo vedno to živo pričevanje. Živeti svojo vero, čutiti v srcu, da je Jezus Kristus navzoč, in vedeti, da nas On vedno spremlja na naši poti.

Hvala vam, da hodimo skupaj! Hodimo vsi skupaj! Vedno računajte name, ki sem z vami kristjan in za vas škof. Hvala vsem!

[Blagoslov]

Lep večer vsem! Živimo s tem veseljem, vedno. Hvala.«