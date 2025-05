Papež

Papež univerzam Severne, Južne in Srednje Amerike: Bodite mostovi povezovanja

Sveti oče je poslal video sporočilo udeležencem srečanja Mreže univerz za skrb za skupni dom, ki so se zbrali na Papeški katoliški univerzi v Riu de Janeiru ob 10. obletnici izida okrožnice Laudato si’. V njem spodbuja k razmisleku o odpustu javnega in ekološkega dolga ter k prizadevanju za družbeno in okoljsko pravičnost.

Vatican News Po uvodnih pozdravih je papež Leon XIV. spomnil na njihovo »sinodalno delo razločevanja v pripravi na COP30«, ko skupaj razmišljajo o morebitnem odpustu javnega in ekološkega dolga, ki ga je papež Frančišek predlagal v svoji poslanici za svetovni dan miru. »In v tem jubilejnem letu, letu upanja, je to sporočilo zelo pomembno,« je poudaril sveti oče ter rektorje univerz spodbudil pri njihovem poslanstvu, ki so ga sprejeli: »Biti graditelji mostov povezovanja med Amerikami in Iberskim polotokom ter si prizadevati za ekološko, družbeno in okoljsko pravičnost.« Sveti oče se jim je zahvalil za njihova prizadevanja in delo ter jih spodbudil, naj še naprej gradijo mostove.

Svoje video sporočilo je sklenil z blagoslovom, »v zaupanju, da bo Božja milost vedno z nami«.