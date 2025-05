Papež šolskim bratom: Ovire naj so odskočna deska za ustvarjanje novih poti

Sveti Oče Leon XIV. je v četrtek, 15. maja, sprejel v avdienco člane Inštituta bratov krščanskih šol, znane kot šolski bratje. Spodbudil jih je, naj izzivi današnjega časa postanejo odskočna deska za raziskovanje poti, razvijanje orodij in uvajanje novih jezikov, da bi učencem tako pomagali pogumno se soočati z življenjskimi težavami. Pomembno je tudi vlagati v formacijo učiteljev in poučevanje razumeti kot poslanstvo.

Govor Leona XIV. bratom krščanskih šol, 15. maj 2025



V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, mir z vami.

Dragi bratje in sestre, dobrodošli!

Zelo sem zadovoljen, da vas lahko sprejmem ob tristoletnici potrditve bule In apostolicae dignitatis solio, s katero je papež Benedikt XIII. odobril vaš inštitut in vaše Pravilo (26. januar 1725). Srečanje sovpada tudi s 75. obletnico razglasitve svetega Janeza Krstnika de La Salla za »nebeškega zavetnika vseh vzgojiteljev« (prim. apostolsko pismo Quod ait, 15. maj 1959; AAS 12, 1950, 631-632).

Po treh stoletjih je lepo videti, kako vaša navzočnost še naprej prinaša svežino bogate in obširne vzgojne stvarnosti, s katero se na različnih koncih sveta še vedno z navdušenjem, zvestobo in duhom požrtvovalnosti posvečate formaciji mladih.

Prav v luči teh obletnic, bi se rad ustavil in skupaj z vami razmislil o dveh vidikih vaše zgodovine, ki sta po mojem mnenju pomembna za vse vas: pozornost do aktualnosti ter službena in misijonarska razsežnost poučevanja v skupnosti.

Začetki vašega dela veliko povedo o »aktualnosti«. Sveti Janez Krstnik de La Salle je začel tako, da se je odzval na prošnjo za pomoč laika Adriana Nyela, ki je s težavo vzdrževal svoje »šole ubogih«. Vaš ustanovitelj je v njegovi prošnji za pomoč prepoznal Božje znamenje, sprejel izziv in se lotil dela. Tako je ne glede na svoje namene in pričakovanja začel sistem novega poučevanja: krščanske šole, ki so zastonj in odprte za vse. Med inovativnimi elementi, ki jih je uvedel s to pedagoško revolucijo, izpostavimo poučevanje v razredih in ne več namenjeno le posameznim učencem; sprejetje francoščine namesto latinščine kot didaktičnega jezika, ki je bil dostopen vsem; nedeljski pouk, ki so se ga lahko udeleževali tudi mladi, ki so ob delavnikih morali delati; vključevanje družin v šolski program, v skladu z načelom »vzgojnega trikotnika«, ki velja še danes. Težave, ki so se pojavljale, mu niso jemale poguma, ampak so ga spodbujale k iskanju ustvarjalnih rešitev ter k podajanju na nove in pogosto še neraziskane poti.

Vse to nas lahko spodbudi k razmišljanju in tudi v nas prebudi koristna vprašanja. Kateri so najnujnejši izzivi v današnjem svetu mladih, s katerimi se moramo soočiti? Katere vrednote je treba spodbujati? Na katere vire lahko računamo?

Mladi našega časa, tako kot mladi vsake dobe, so vulkan življenja, energije, čustev in idej. To se kaže v čudovitih stvareh, ki jih znajo narediti na mnogih področjih. Vendar pa potrebujejo tudi pomoč, da bi lahko njihovo veliko bogastvo raslo v harmoniji in bi premagali tisto, kar jim lahko, čeprav na drugačen način kot v preteklosti, preprečuje zdrav razvoj.

Če je na primer bila v 17. stoletju uporaba latinskega jezika za mnoge nepremagljiva komunikativna prepreka, se je danes treba soočiti z drugimi ovirami. Pomislimo samo na izolacijo, ki jo povzročajo razširjeni modeli medosebnih odnosov, ki so vedno bolj zaznamovani s površinskostjo, individualizmom in čustveno nestabilnostjo; na razširjene miselne vzorce, ki so oslabljeni z relativizmom; na prevladujoče ritme in stile življenja, v katerih ni dovolj prostora za poslušanje, razmislek in pogovor, v šoli, družini in včasih med vrstniki samimi, kar povzroča osamljenost.

Gre za zahtevne izzive, iz katerih pa lahko tudi mi, tako kot sveti Janez Krstnik de La Salle, naredimo odskočno desko za raziskovanje poti, razvijanje orodij in uvajanje novih jezikov, s katerimi se bomo lahko še naprej dotikali srca učencev ter jim tako pomagali in jih spodbujali, da se bodo pogumno soočali z vsako oviro in v življenju dali vse od sebe v skladu z Božjimi načrti. V tem smislu je hvalevredno, da v svojih šolah posvečate pozornost formaciji učiteljev in ustvarjanju vzgojno-izobraževalnih skupnosti, v katerih je didaktično prizadevanje obogateno s prispevkom vseh. Spodbujam vas, da nadaljujete po tej poti.

Rad bi izpostavil še en vidik lasalianske stvarnosti, ki se mi zdi pomemben: poučevanje, ki se ga živi kot službo in poslanstvo, kot posvečenost v Cerkvi. Sveti Janez Krstnik de La Salle ni želel, da bi med učitelji krščanskih šol bili duhovniki, ampak le »bratje«, da bi vsako vaše prizadevanje bilo z Božjo pomočjo usmerjeno v vzgojo učencev. Rad je govoril: »Vaš oltar je katedra.« Tako je v Cerkvi svojega časa spodbujal stvarnost, ki je do takrat bila še neznana: učitelje in katehiste laike, ki so v skupnosti sprejeli pravo in resnično »službo«, v skladu z načelom evangelizacije, da evangeliziramo s tem, da vzgajamo, in vzgajamo s tem, da evangeliziramo (prim. Frančišek, govor udeležencem generalnega kapitlja bratov krščanskih šol, 21. maj 2022).

Tako se karizma šole, ki jo sprejemate s četrto zaobljubo poučevanja in je tudi služenje družbi in dragoceno karitativno delo, še danes kaže kot ena najlepših in najbolj zgovornih razlag duhovniške, preroške in kraljevske službe, ki smo jo vsi prejeli pri krstu, kot poudarjajo dokumenti drugega vatikanskega koncila. V vaših vzgojnih stvarnostih tako redovniki s svojim posvečenjem preroško razodevajo krstno službo, ki spodbuja vse (prim. dogmatična konstitucija Lumen gentium, 44), vsakega v skladu z njegovim stanom in dolžnostmi, brez razlik, da kot živi udje prispevajo k rasti Cerkve in k njenemu trajnemu posvečevanju (ibid., 33).

Zato upam, da se bodo povečali poklici v lasalijansko posvečeno življenje, da se jih bo spodbujalo in pospeševalo v vaših šolah in zunaj njih ter da bodo v sinergiji z vsemi drugimi sestavinami formacije prispevali k temu, da bodo med mladimi, ki jih obiskujejo, prebudili vesele in rodovitne poti svetosti.

Hvala vam za to, kar počnete! Molim za vas in vam podeljujem apostolski blagoslov, ki ga z veseljem širim na vso lasalijansko družino.