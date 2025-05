Papež se je srečal s kijevskim višjim nadškofom Ševčukom

Sveti oče se je v četrtek, 15. maja 2025, v knjižnici apostolske palače srečal z vodjo ukrajinske grkokatoliške Cerkve Svjatoslavom Ševčukom.

Kijevski višji nadškof se je papežu zahvalil za besede ki jih je izrekel pri nedeljski opoldanski molitvi, ko je spomnil na trpljenje ukrajinskega ljudstva, pozval »pristnemu, pravičnemu in trajnemu miru« ter prosil za izpustitev vseh zapornikov in vrnitev otrok, ki so bili ločeni od svojih družin.

Kot je v sporočilu za javnost zapisal tiskovni urad ukrajinske grkokatoliške Cerkve, so te besede »pravi duhovni balzam za ranjeno dušo ukrajinskega ljudstva«.

Ob koncu avdience je nadškof Ševčuk svetemu očetu podaril sliko umetnika Bohdana Pylypiva, čigar sin je padel v vojni, prikazuje pa bolečino ukrajinskega ljudstva.