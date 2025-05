Papež rimski škofiji: Prisluhnil bom vsem, da bi se skupaj učili in odločali

Na 6. velikonočno nedeljo, 25. maja, je sveti oče Leon XIV. ob 17. uri v baziliki svetega Janez v Lateranu, ki je tudi sedež rimske škofije, vodil evharistično bogoslužje, med katerim je kot rimski škof prevzel svoj škofovski sedež. Kot je dejal med homilijo, bo »po svojih močeh prisluhnil vsem, da bi se skupaj učili, razumeli in odločali«, ter navedel besede svetega Avguština: »Z vami kristjan, za vas škof.« »Prosim vas, da mi pri tem pomagate v skupnem prizadevanju molitve in ljubezni.«

Papež Leon XIV., homilija med mašo ob prevzemu škofovskega sedeža,

bazilika sv. Janez v Lateranu, 25. maj 2025

Cerkev v Rimu je dedinja velike zgodovine, ki je ukoreninjena v pričevanju Petra, Pavla in brezštevilnih mučencev, in ima edinstveno poslanstvo, ki ga dobro označuje napis na pročelju te katedrale: biti Mater omnium Ecclesiarum, Mati vseh Cerkva.

Papež Frančišek nas je pogosto vabil k razmišljanju o materinski razsežnosti Cerkve (prim. apostolska spodbuda Evangelii gaudium, 46-49, 139-141; kateheza, 13. januar 2016) in o značilnostih, ki so ji lastne: nežnost, pripravljenost na žrtvovanje in sposobnost poslušanja, ki omogoča ne le priskočiti na pomoč, ampak pogosto predvideti potrebe in pričakovanja, še preden so izražena. To so lastnosti, za katere upamo, da bodo rasle povsod v Božjem ljudstvu, tudi tukaj, v naši veliki škofijski družini: v vernikih, v pastirjih, najprej pa v meni. O njih nam lahko pomagajo berila, ki smo jih slišali.

(@VATICAN MEDIA)

Zlasti Apostolska dela (prim. Apd 15,1-2.22-29) nam pripovedujejo o tem, kako je prva skupnost pristopila k izzivu, kako se pri oznanjevanju evangelija odpreti poganskemu svetu. To ni bil lahek proces: zahteval je veliko potrpežljivosti in medsebojnega poslušanja; to se je najprej zgodilo v skupnosti v Antiohiji, kjer so bratje z dialogom – tudi s prerekanjem – skupaj opredelili to vprašanje. Nato pa sta Pavel in Barnaba odšla v Jeruzalem. Nista se odločila sama: iskala sta občestvo z materjo Cerkvijo in se tja odpravila v ponižnosti.

Tam sta našla Petra in apostole, ki so jima prisluhnili. Tako se je začel pogovor, ki je na koncu pripeljal do prave odločitve: priznali in upoštevali so trud neofitov ter se dogovorili, da jim ne bodo nalagali prevelikih bremen, ampak se omejili in jim naložili le najnujnejše (prim. Apd 15,28-29). Tako je tisto, kar bi se lahko zdelo težava, postalo priložnost za razmislek in rast za vse.

A svetopisemsko besedilo nam pove še več ter gre čez bogato in zanimivo človeško dinamiko dogodka.

To nam razkrivajo besede, ki jih bratje v Jeruzalemu v pismu namenijo bratom v Antiohiji in jim tako sporočijo svoje odločitve. Zapišejo: »Sveti Duh je sklenil in mi z njim« (Apd 15,28). Poudarjajo namreč, da je bilo v vsej zadevi najpomembnejše poslušanje, ki je omogočilo vse drugo, poslušanje Božjega glasu. Tako nas spominjajo, da se občestvo gradi najprej »na kolenih«, v molitvi in v nenehnem prizadevanju za spreobrnjenje. Le v takšni napetosti lahko namreč vsak v sebi sliši glas Duha, ki kliče: »Aba! Oče!« (Gal 4,6), ter posledično druge posluša in razume kot brate.

(@Vatican Media)

Tudi evangelij poudarja to sporočilo (prim. Jn 14,23-29), ko nam pravi, da v življenjskih odločitvah nismo sami. Duh nas podpira in nam kaže pot, po kateri naj hodimo, uči nas in nas spominja vse, kar nam je povedal Jezus (prim. Jn 14,26).

Najprej nas Duh uči Gospodovih besed in jih vtisne globoko v nas, v skladu s svetopisemsko podobo postave, ki ni več zapisana na kamnitih ploščah, ampak v naših srcih (prim. Jer 31,33); dar, ki nam pomaga rasti do te mere, da drug za drugega postanemo »Kristusovo pismo« (prim. 2 Kor 3,3). In prav tako je: toliko bolj smo sposobni oznanjati evangelij, kolikor bolj dopustimo, da nas osvoji in preoblikuje, ter dovolimo moči Duha, da nas globoko v notranjosti očisti, da naše besede naredi preproste, naše želje poštene in jasne, naša dejanja velikodušna.

In tukaj vstopi v igro drugi glagol: »spomniti se«, torej vrniti se in usmeriti pozornost srca na tisto, kar smo doživeli in se naučili, da bi še globlje prodrli v njegov pomen in okusili njegovo lepoto.

V zvezi s tem mislim na zahtevno pot, po kateri rimska škofija hodi v teh letih in ki poteka na različnih ravneh poslušanja: sveta, ki jo obdaja, da bi razumela njegove izzive, ter znotraj skupnosti, da bi razumela potrebe in podpirala modre in preroške pobude evangelizacije in karitativnosti. To je težavna pot, ki še vedno poteka in ki poskuša zaobjeti zelo bogato, a tudi zelo kompleksno stvarnost. Vendar pa je vredno zgodovine te Cerkve, ki je velikokrat pokazala, da zna misliti »na veliko«, se brez zadržkov lotiti pogumnih projektov ter se vključiti tudi v nove in zahtevne scenarije.

(@Vatican Media)

Znamenje tega je veliko delo, s katerim si vsa škofija prav v teh dneh prizadeva za jubilej s sprejemanjem in oskrbi romarjev ter z neštetimi drugimi pobudami. Zahvaljujoč velikemu trudu se mesto tistim, ki pridejo sem, včasih tudi od daleč, kaže kot velik, odprt in gostoljuben dom, predvsem pa kot ognjišče vere.

S svoje strani izražam željo in zavzetost, da bom vstopil na to prostrano gradbišče in po svojih močeh prisluhnil vsem, da bi se skupaj učili, razumeli in odločali: »Z vami kristjan, za vas škof,« kot je dejal sveti Avguštin (prim. Razprava 340, 1). Prosim vas, da mi pri tem pomagate v skupnem prizadevanju molitve in ljubezni, pri tem pa se spomnite besed svetega Leona Velikega: »Vse dobro, ki ga storimo pri opravljanju svoje službe, je Kristusovo delo; ni delo nas, ki brez njega ne moremo storiti ničesar, ampak njega slavimo, njega, od katerega izvira vsa učinkovitost našega dela« (Serm. 5, de natali ipsius, 4).

Tem besedam bi za konec rad dodal še besede blaženega Janeza Pavla I., ki je 23. septembra 1978 s sijočim in vedrim obrazom, zaradi katerega se ga je že oprijel vzdevek »papež nasmeha«, takole pozdravil svojo novo škofijsko družino: »Sveti Pij X. je ob prihodu v patriarhat v Benetkah zatrdil v baziliki svetega Marka: “Kaj bi bilo z mano, Benečani, če vas ne bi ljubil?” Jaz nekaj podobnega pravim Rimljanom: lahko vam zagotovim, da vas ljubim, da želim vstopiti le vam v službo in vam dati na razpolago vse moje uboge moči, tisto malo, kar sem in kar imam« (Homilija ob prevzemu rimske katedre, 23. september 1978).

Tudi jaz vam izražam vso svojo naklonjenost in željo, da bi z vami na naši skupni poti delil veselje in žalost, napore in upanje. Tudi jaz vam ponujam »tisto malo, kar imam in kar sem«, in to izročam priprošnji svetih Petra in Pavla ter mnogih drugih bratov in sester, katerih svetost je razsvetlila zgodovino te Cerkve in ulice tega mesta. Devica Marija naj nas spremlja in posreduje za nas.