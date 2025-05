Papež rimski kuriji: zgodovinski spomin in misijonarska razsežnost Cerkve

Sveti oče Leon XIV. je v soboto, 24. maja 2025, sprejel v avdienco zaposlene v rimski kuriji, pri Svetem sedežu, na vatikanskem governatoratu in rimskem vikariatu. Spodbudil je k ohranjanju zgodovinskega spomina apostolskega sedeža ter poudaril misijonarsko razsežnost Cerkve, v kateri sodelujejo vsi zaposleni v Vatikanu in pri Svetem sedežu.

K pomembnemu poslanstvu Cerkve, zlasti pa k služenju Petrovega naslednika, daje vsak svoj prispevek, ko svoje vsakodnevno delo opravlja z zavzetostjo, vero in molitvijo. Da bi bili graditelji edinosti na delovnem mestu, naj neizogibne nesporazume premagujejo s potrpežljivostjo in ponižnostjo, se postavi v vlogo drugih, se izogiba predsodkom, pa tudi z velikim odmerkom humorja.

(@Vatican Media)

Govor papeža Leona XIV. rimski kuriji, zaposlenim pri Svetem sedežu, na vatikanskem governatoratu in rimskem vikariatu, 24. maj 2025



Dragi bratje in sestre!

Vesel sem, da lahko pozdravim vse vas, ki tvorite delovne skupnosti rimske kurije, governatorata in rimskega vikariata.

Pozdravljam vodje dikasterijev in druge predstojnike, vodje uradov in vse uradnike; pa tudi oblasti mesta Vatikan, upravitelje in zaposlene. Zelo sem vesel, da so prisotni tudi številni družinski člani, ki so izkoristili ta sobotni dan.

To naše prvo srečanje vsekakor ni čas za programske govore, temveč priložnost, da se vam zahvalim za službo, ki jo opravljate, to službo, ki jo jaz tako rekoč »dedujem« od svojih predhodnikov. Zares vam hvala! Da, kot veste, sem prišel šele pred dvema letoma, ko me je ljubljeni papež Frančišek imenoval za prefekta Dikasterija za škofe. Takrat sem zapustil škofijo Chiclayo v Peruju in prišel delat sem. Kakšna sprememba! In zdaj ... Kaj naj rečem? Samo to, kar je Simon Peter rekel Jezusu ob Tiberijskem jezeru: »Gospod, ti vse veš, ti veš, da te ljubim« (Jn 21,17).

Papeži se zamenjajo, kurija ostaja. To velja za škofijske kurije v vsaki krajevni Cerkvi. In velja tudi za kurijo rimskega škofa. Kurija je ustanova, ki ohranja in prenaša zgodovinski spomin Cerkve, službe njenih škofov. To je zelo pomembno. Spomin je bistven element živega organizma. Ni usmerjen le v preteklost, temveč hrani sedanjost in usmerja prihodnost. Brez spomina se pot izgubi, izgubi se smisel poti.

(@VATICAN MEDIA)

To je prva misel, ki bi jo rad delil z vami: delati v rimski kuriji pomeni pomagati ohranjati spomin apostolskega sedeža v bistvenem pomenu, ki sem ga pravkar omenil, da bi se papeževa služba lahko izvajala na najboljši možni način. Po analogiji lahko to rečemo tudi za službe Mestne države Vatikan.

Poleg tega bi rad izpostavil še en vidik, ki dopolnjuje vidik spomina, to je misijonarska razsežnost Cerkve, kurije in vsake ustanove, povezane s petrinsko službo. Pri tem je zelo vztrajal papež Frančišek, ki je v skladu z načrtom, napovedanem v apostolski spodbudi Evangelii gaudium, reformiral rimsko kurijo z vidika evangelizacije z apostolsko konstitucijo Praedicate Evangelium. In to je storil po zgledu svojih predhodnikov, zlasti svetega Pavla VI. in svetega Janeza Pavla II.

Kot verjetno veste, je misijonska izkušnja del mojega življenja, in to ne le kot krščene osebe, kar velja za vse nas kristjane, ampak ker sem bil kot avguštinski redovnik misijonar v Peruju in je sredi perujskega ljudstva dozorel moj pastoralni poklic. Gospodu se ne morem dovolj zahvaliti za ta dar! Nato je klic, da bi služil Cerkvi tukaj v rimski kuriji, pomenil novo poslanstvo, ki sem ga zadnji dve leti delil z vami. In ga še nadaljujem in ga bom nadaljeval, dokler bo Bog hotel, v tej službi, ki mi je bila zaupana.

Zato vam ponavljam tisto, kar sem rekel v svojem prvem pozdravu, 8. maja zvečer: »Skupaj moramo iskati, kako biti misijonarska Cerkev, Cerkev, ki gradi mostove, dialog in je vedno odprta, da bi […] sprejemala z odprtimi rokami; vse, vse tiste, ki potrebujejo našo karitativnost, našo navzočnost, dialog in ljubezen.« Te besede so bile namenjene Cerkvi v Rimu. In sedaj jih ponavljam, pri tem pa mislim na poslanstvo te Cerkve do vseh Cerkva in celotnega sveta, da služi občestvu, edinosti, ljubezni in resnici. Gospod je to nalogo zaupal Petru in njegovim naslednikom, vsi vi pa na različne načine sodelujete pri tem velikem delu. Vsak daje svoj prispevek, ko svoje vsakodnevno delo opravlja z zavzetostjo in tudi z vero, kajti vera in molitev sta kot sol za hrano, dajeta okus.

Če moramo torej vsi sodelovati v velikem cilju edinosti in ljubezni, poskušajmo to storiti predvsem s svojim ravnanjem v vsakdanjih situacijah, začenši tudi v delovnem okolju. Vsak je lahko graditelj edinosti z držami do sodelavcev, ko neizogibne nesporazume premaguje s potrpežljivostjo in ponižnostjo, se postavi v vlogo drugih, se izogiba predsodkom, pa tudi z velikim odmerkom humorja, kot nas je to učil papež Frančišek.

Dragi bratje in sestre, iz srca se vam zahvaljujem! Smo v mesecu maju: skupaj prosimo Devico Marijo, naj blagoslovi rimsko kurijo in mesto Vatikan ter tudi vaše družine, zlasti otroke, ostarele ter bolne in trpeče osebe.