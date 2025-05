Papež Leon XIV.: V testu zgodovine bodite kvas edinosti, občestva in bratstva

Sveti oče je v petek, 30. maja, v avdienco sprejel predstavnike združenj in gibanj, ki so se pred enim letom v Veroni udeležili srečanja Arena miru. Spodbudil jih je, naj so prisotni v testu zgodovine kot kvas edinosti, občestva in bratstva. Bratstvo je treba odkriti, ljubiti, doživeti, oznanjati in pričevati. Za naše odločitve, odnose in dejanja mora biti značilno nenasilje kot metoda in slog. Pot miru je vedno skupna pot in pomeni skrb za pravične odnose med vsemi ljudmi.

Postavimo se na stran žrtev

Leon XIV. je spomnil, da se je srečanja Arena miru – potekalo je 18. maja 2024 v Veroni – udeležil tudi papež Frančišek in takrat poudaril, da »se gradnja miru začne s tem, da se postavimo na stran žrtev in delimo njihov pogled. Ta perspektiva je bistvena za razorožitev src, pogledov in misli ter za obsodbo krivic sistema, ki ubija in temelji na kulturi odmetavanja«.

V spominu nam ostaja objem med Izraelcem Maozom Inonom, ki mu je Hamas ubil starše, in Palestincem Azizom Sarahom, ki mu je izraelska vojska ubila brata, zdaj pa sta prijatelja in sodelavca. »Tista gesta ostaja kot pričevanje in znamenje upanja,« je dejal Leon XIV. in se jima zahvalil, ker sta prišla na tudi na tokratno srečanje v Vatikan.

Maoz Inon in Aziz Sarah s papežem Leonom XIV. (ANSA)

Pot, ki vodi k miru, je skupna pot

»Za pot k miru so potrebna srca in misli, ki so izurjena in vzgojena v pozornosti do drugega ter sposobna prepoznati skupno dobro v današnjem kontekstu. Pot, ki vodi k miru, je skupna, vodi skozi skrb za pravične odnose med vsemi živimi bitji,« je dejal sveti oče in dodal, da je Janez Pavel II. mir opredelil kot nedeljivo dobrino, ki pripada vsem ali pa nikomur (prim. okrožnica Sollicitudo rei socialis, 26). Mir je mogoče pridobiti in uživati kot kakovost življenja in celostni razvoj le, če se v vesti aktivira »trdna in vztrajna odločenost, da se zavzamemo za skupno dobro« (ibid., 38).

Začeti pri realnosti, ustvarjati upanje

»V dobi, kot je naša, zaznamovana s hitrostjo in neposrednostjo, moramo ponovno odkriti tista dolga obdobja, ki so potrebna, za odvijanje takšnih procesov. Zgodovina, izkušnje in številne dobre prakse, ki jih poznamo, so nam pomagale spoznati, da se pristen mir oblikuje tako, da začnemo pri realnosti (teritorijev, skupnosti, lokalnih ustanov ...) in da tej realnosti prisluhnemo. Prav zato se zavedamo, da je ta mir mogoč, če se razlik in konfliknosti, ki jih te prinašajo, ne odstrani, ampak se jih prizna, sprejme in premosti.«

Papež je pri tem izpostavil, da je zato prizadevanje ljudskih gibanj in združenj še posebej dragoceno, saj »konkretno in ”od spodaj”, v dialogu z vsemi ter z ustvarjalnostjo in iznajdljivostjo, ki ju rojeva kultura miru«, izvajajo projekte in dejavnosti, ki konkretno služijo ljudem in skupnemu dobremu. »Na ta način ustvarjate upanje,« je dodal.

(@Vatican Media)

Nenasilje kot metoda in slog

V nadaljevanju je dejal, da je v današnjem svetu in družbah preveč nasilja. »Pred vojnami, terorizmom, trgovino z ljudmi in razširjeno agresivnostjo otroci in mladi potrebujejo izkušnje, ki vzgajajo za kulturo življenja, dialoga in medsebojnega spoštovanja. Predvsem pa potrebujejo ljudi, ki pričujejo o drugačnem, nenasilnem načinu življenja. Zato od lokalne in vsakdanje ravni do ravni svetovnega reda, ko se tisti, ki so utrpeli krivico, in žrtve nasilja znajo upreti skušnjavi maščevanja, postanejo najbolj verodostojni protagonisti nenasilnih procesov vzpostavljanja miru. Nenasilje kot metoda in slog mora biti značilno za naše odločitve, odnose in dejanja.«

Stalna podpora pri tem prizadevanju sta za kristjane evangelij in družbeni nauk Cerkve, ki sta prav tako lahko »veljavni kompas« za vse ljudi. »Kajti dejansko gre za nalogo, ki je zaupana vsem, vernikom in nevernikom, ki jo morajo razviti in realizirati z razmislekom in prakso, ki ju navdihujeta dostojanstvo osebe in skupno dobro,« je poudaril papež.

Biti kvas edinosti, občestva in bratstva v testu zgodovine

»Če želiš mir, pripravi institucije miru. Vse bolj se zavedamo, da ne gre le za politične, nacionalne ali mednarodne institucije, ampak za celoto vseh institucij vzgojnih, ekonomskih, socialnih,« pri čemer je spomnil na okrožnico Vsi smo bratje (Fratelli tutti), kjer se velikokrat vrača poziv k izgradnji »mi«, ki se mora prenesti tudi na institucionalno raven.

»Zato vas spodbujam, da si prizadevate biti prisotni,« je dejal papež Leon XIV., »prisotni v testu zgodovine kot kvas edinosti, občestva in bratstva. Bratstvo je treba odkriti, ljubiti, doživeti, oznanjati in pričevati, v zaupnem upanju, da je to mogoče zaradi Božje ljubezni, ki je “izlita v naša srca po Svetem Duhu” (Rim 5,5).«