Papež Leon XIV. v svetišču Matere dobrega sveta v Genazzanu

Papež Leon XIV. je v soboto, 11. maja 2025, popoldne, zasebno obiskal svetišče Matere dobrega sveta v Genazzanu, ki ga oskrbujejo avguštinci, kjer je shranjena marijanska podoba, ki so jo pred stoletji prinesli iz Albanije. Papež je najprej pozdravil zbrano množico na trgu pred cerkvijo, vstopil v notranjost in molil pred ikono Device Marije: »Tako sem si želel priti sem v teh prvih dneh nove službe, ki mi jo je dala Cerkev, da nadaljujem poslanstvo Petrovega naslednika«.

Vatican News

Papež Leon XIV. je za svoj prvi nenapovedani izhod izbral simboličen kraj, svetišče zunaj Rima, ki je ljubo avguštincem, ki so tam prisotni od leta 1200: svetišče Matere dobrega sveta v Genazzanu. Svetišče, ki ga upravljajo redovniki reda svetega Avguština, hrani starodavno podobo Device iz Skadra (Albanija), ki je draga Redu in spominu na Leona XIII., papeža, ki ga nikoli ni uspel obiskati, a ga je leta 1903 povzdignil v dostojanstvo manjše bazilike. Drugi papeži pa so obiskali Mater dobrega sveta: Janez XXIII. leta 1959 in Janez Pavel II. leta 1993. Danes pa je prišel na vrsto papež Leon XIV., ki je kot kardinal 25. aprila 2024 v svetišču obhajal mašo ob prazniku »prihoda« Matere dobrega sveta. Takratni kardinal Prevost je v homiliji izrazil svojo pobožnost do Device Marije in pozval vernike, naj se pri Mariji navdihujejo za širjenje miru in sprave v svetu.

Tokrat je prispel kot papež s črnim avtomobilom, ki se je ustavil na trgu pred cerkvijo, kjer ga je pričakala množica več sto ljudi. Ko je vstopil v svetišče, kjer je pozdravil vernike, ki so ga sprejeli, se je papež Leon XIV. ustavil za molitev, najprej pred oltarjem, nato pa pred podobo Device Marije in pustil kot darilo šopek belih vrtnic. Svetišču je Leon XIV. daroval kelih in pateno. Z navzočimi je zmolil molitev Janeza Pavla II. k Materi dobrega sveta.

Na koncu, po Ave Maria in petju Salve Regina, je papež namenil poseben pozdrav navzočim bratom avguštincem in nato zunaj zbranim prebivalcem Genazzana: »Tako sem si želel priti sem v teh prvih dneh nove službe, ki mi jo je Cerkev zaupala, da nadaljujem to poslanstvo kot Petrov naslednik«.