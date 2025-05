Papež Leon XIV.: Poklicani smo pričevati radostno vero v Kristusa

Papež Leon XIV. je danes ob 11. uri v Sikstinski kapeli daroval sveto mašo pro Ecclesia (za Cerkev) s kardinali, ki so ga včeraj izvolili za 267. Petrovega naslednika. V svoji prvi homiliji je izpostavil, da smo poklicani pričevati radostno vero v Kristusa Odrešenika v današnjem svetu, v katerem zaradi pomanjkanja vere prihaja do izgube smisla, pozabe usmiljenja, nasilja nad dostojanstvom, krize družine.

Sveti oče Leon XIV. se je na začetku homilije najprej v angleščini obrnil na zbrane kardinale ter ponovil odpev iz Psalma 89, ki se je bral med bogoslužjem: »Pel bom Gospodu novo pesem, ker je storil čudovita dela.«

»In res, ne samo z mano, ampak z vsemi nami,« je dejal in se zahvalil zbranim kardinalom, da so z njim obhajali evharistijo, ter jih povabil, naj opazijo »čudovita dela, ki jih je storil Gospod, blagoslove, ki jih Gospod nenehno izliva na vse nas po Petrovi službi«.

»Poklicali ste me, da nosim ta križ in da sem blagoslovljen s tem poslanstvom. Vem, da se lahko zanesem na vsakega med vami, da boste hodili z mano, medtem ko začnemo kot Cerkev, kot skupnost Jezusovih prijateljev in kot verniki oznanjati dobro novico, oznanjati evangelij,« je dejal papež.

Homilija papeža Leona XIV. med mašo v Sikstinski kapeli v četrtek, 9. maja 2025



»Ti si Mesija, Sin živega Boga« (Mt 16,16). S temi besedami Peter, ki ga je Učitelj skupaj z ostalimi učenci spraševal o veri vanj, strnjeno izrazi dediščino, ki jo Cerkev dva tisoč let varuje, poglablja in posreduje z apostolskim nasledstvom.

Jezus je Kristus, Sin živega Boga, je torej edini Odrešenik, ki razodeva Očetovo obličje.

V Njem se nam je Bog, da bi postal blizu in dostopen ljudem, razodel v zaupljivih očeh otroka, v živahnem umu mladeniča, v zrelih potezah moža (prim. pastoralna konstitucija Gaudium et spes, 22), dokler se ni po vstajenju s svojim poveličanim telesom prikazal svojim. Tako nam je pokazal model svete človeškosti, ki jo lahko vsi posnemamo, skupaj z obljubo večne usode, ki presega vse naše omejitve in sposobnosti.

Peter v svojem odgovoru dojame oboje: Božji dar in pot, ki jo je treba prehoditi, da bi se mu pustili preoblikovati, neločljivi razsežnosti odrešenja, ki sta zaupani Cerkvi, da bi ju oznanjala za dobro človeškega rodu. Zaupani nam, ki nas je On prvi izbral, še preden smo bili upodobljeni v materinem telesu (prim. Jer 1,5), ponovno rojeni v krstni vodi in kljub našim omejitvam in brez naših zaslug vodeni sem in od tu odposlani, da bi oznanili evangelij vsakemu ustvarjenemu bitju (prim. Mr 16,15).

Posebej pa Bog, ki me je prek vašega glasovanja poklical za naslednika prvega med apostoli, ta zaklad sedaj zaupa meni, da bi bil z njegovo pomočjo zvest oskrbnik (prim. 1 Kor 4,2) za dobro vsega mističnega telesa Cerkve; da bi Cerkev tako bila vedno bolj mesto, postavljeno na gori (prim. Raz 21,10), barka rešitve, ki pluje skozi valove zgodovine, svetilnik, ki razsvetljuje noči sveta. In to ne toliko zaradi veličastnosti njenih struktur ali mogočnosti njenih zgradb – kot so spomeniki, kjer se nahajamo –, ampak zaradi svetosti njenih članov, tistega »ljudstva, pridobljenega za to, da bi oznanjalo hvalo njega, ki vas je iz teme poklical v svojo čudovito luč« (1Pt 2,9).

Vendar pa se v pogovoru, med katerim Peter izpove svojo vero, pojavi še eno vprašanje. »Kaj pravijo ljudje,« vpraša Jezus, »kdo je Sin človekov?« (Mt 16,13). To ni neko banalno vprašanje, kajti nanaša se na pomemben vidik našega služenja: stvarnost, v kateri živimo, z njenimi omejitvami in možnostmi, z njenimi vprašanji in prepričanji.

»Kaj pravijo ljudje, kdo je Sin človekov?« (Mt 16,13). Če upoštevamo prizor, o katerem razmišljamo, lahko na to vprašanje najdemo dva možna odgovora, ki nakažeta prav toliko drž.

Najprej je tu odgovor sveta. Matej izpostavi, da se pogovor med Jezusom in njegovimi o njegovi identiteti odvija v prelepem mestu Cezareja Filipova, bogatem z razkošnimi hišami, postavljenem v očarljivo naravno pokrajino ob vznožju Hermona, ki pa je prav tako sedež krutih krogov oblasti in prizorišče izdajstev in nezvestobe. Ta podoba nam govori o svetu, ki ima Jezusa za povsem nepomembno osebo, kvečjemu za nenavadneža, ki s svojim neobičajnim govorjenjem in delovanjem lahko vzbudi začudenje. In tako, ko njegova navzočnost postane moteča zaradi zahtev po poštenosti in moralnih zahtev, h katerim poziva, ga ta »svet« brez oklevanja zavrne in odstrani.

Nato imamo še drugi možni odgovor na Jezusovo vprašanje: to je odgovor običajnih ljudi. Zanje Nazarečan ni nek »šarlatan«: je pravičen človek, ki je pogumen, govori dobro in prave stvari, kot drugi veliki preroki v zgodovini Izraela. Zato mu sledijo, vsaj dokler lahko to počnejo brez prevelikega tveganja in neprijetnosti. Vendar pa ga imajo le za človeka, zato ga v trenutku nevarnosti, med pasijonom, tudi oni zapustijo in razočarani odidejo.

Presenetljiva je aktualnost teh dveh drž. Utelešata namreč ideje, ki bi jih lahko zlahka ponovno našli – morda izražene z drugačnim jezikom, a vsebinsko identične – na ustnicah mnogih moških in žensk našega časa.

Tudi danes imamo nemalo okolij, v katerih krščanska vera velja za absurdno stvar, za šibke in bolj malo inteligentne ljudi; okolij, v katerih se daje prednost drugim gotovostim, kot so tehnologija, denar, uspeh, moč, užitek.

Gre za okolja, v katerih ni preprosto pričevati in oznanjati evangelij in kjer se osebo, ki veruje, zasmehuje, ovira, prezira ali v najboljšem primeru prenaša in pomiluje. A prav zato so to kraji, kjer je nujno potrebno poslanstvo, kajti pomanjkanje vere pogosto s sabo prinaša drame, kot so izguba smisla življenja, pozaba usmiljenja, nasilje nad dostojanstvom oseb v najhujših oblikah, kriza družine in mnoge druge rane, zaradi katerih trpi naša družba, in to ne malo.

Tudi danes ne manjka okolij, v katerih je Jezus, čeprav je cenjen kot človek, zreduciran zgolj na nekakšnega karizmatičnega voditelja ali nadčloveka, in to ne le med neverniki, ampak tudi med mnogimi krščenimi, ki tako na tej ravni živijo v dejanskem ateizmu.

To je svet, ki nam je zaupan in v katerem smo, kot nas je veliko krat učil papež Frančišek, poklicani pričevati radostno vero v Kristusa Odrešenika. Zato je tudi za nas bistveno, da ponavljamo: »Ti si Mesija, Sin živega Boga« (Mt 16,16).

Bistveno je, da to najprej storimo v našem osebnem odnosu z Njim, v prizadevanju za vsakodnevno hojo spreobrnjenja. Nato pa tudi kot Cerkev, ko skupaj živimo svojo pripadnost Gospodu in vsem prinašamo njegovo veselo novico (prim. dogmatična konstitucija Lumen gentium, 1).

To pravim najprej zase, kot Petrov naslednik, ko začenjam to svoje poslanstvo škofa Cerkve, ki je v Rimu, poklicane, da v ljubezni vodi vesoljno Cerkev, v skladu z znanim izrazom svetega Ignacija Antiohijskega (prim. Pismo Rimljanom, Pozdrav). On, ki so ga v verigah pripeljali v to mesto, kraj njegovega skorajšnjega žrtvovanja, je tukajšnjim kristjanom zapisal: »Tedaj bom zares učenec Jezusa Kristusa, ko svet ne bo videl mojega telesa« (Pismo Rimljanom, IV, 1). Mislil je na to, da ga bodo požrle zveri v cirkusu – in tako se je tudi zgodilo –, vendar njegove besede v splošnejšem smislu izpostavljajo obveznost, ki se ji ne more odreči nihče, ki v Cerkvi opravlja službo oblasti: izginiti, da bi Kristus ostal, postati majhen, da bi bil On spoznan in poveličan (prim. Jn 3,30), izročiti se vse do konca, da nihče ne bi ostal brez priložnosti, da bi ga spoznal in ljubil.

Bog naj mi dá to milost danes in vedno, s pomočjo nežne priprošnje Marije, Matere Cerkve.