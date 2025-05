Papež Leon XIV. obiskal Dikasterij za škofe

Papež Leon XIV. je v torek, 20. maja 2025, nenapovedano obiskal Dikasterij za škofe, katerega prefekt je bil več kot dve leti, kjer je v kapeli daroval sveto mašo. To so sporočili iz Tiskovnega urada Svetega sedeža.

Na sedež dikasterija na Trgu Pija XII., katerega prefekt je bil od imenovanja januarja 2023 do izvolitve, je Leon XIV. prispel okoli 10. ure zjutraj s temnim enoprostorcem, ki so ga nekateri videli že med njegovimi obiski zunaj Vatikana.

Danes torej že tretji nenapovedan izhod, ki ga je maloštevilna množica, zbrana na trgu nekaj metrov od stebrišča sv. Petra, pozdravila z aplavzom in vzkliki »Živel papež«. Drugi ljudje so se namesto tega zbrali na ulici Via dei Corridori, torej na zadnji strani stavbe, da bi po približno uri in pol počakali, da avtomobil s papežem zapusti garažo.