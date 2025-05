Papež Leon XIV. mladim: Ne bojte se! Sprejmite povabilo Cerkve in Kristusa Gospoda.

»Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo želim! Menim, da je Božji dar, da je prva nedelja moje službe rimskega škofa nedelja Dobrega pastirja, četrta v velikonočnem času«. S temi besedami je papež Leon XIV. začel nagovor pred opoldansko molitvijo Raduj se, Kraljica nebeška, z osrednje lože bazilike sv. Petra pred več kot sto tisoč glavo množico vernikov, ki se je zbrala v nedeljo, 11. maja 2025, na Trgu sv. Petra, na Trgu Pija XII. in Ulici sprave.

Leon XIV.

Na to nedeljo se pri maši vedno oznanja Janezov evangelij, deseto poglavje, v katerem se Jezus razodeva kot pravi Pastir, ki pozna in ljubi svoje ovce ter zanje daruje svoje življenje.

Na to nedeljo že dvainšestdeset let obhajamo svetovni dan molitve za poklice. In danes Rim gosti jubilej godb in ljudske glasbe. Z ljubeznijo pozdravljam vse te romarje in se jim zahvaljujem, ker s svojo glasbo in nastopi popestrijo slavje, slavje Kristusa Dobrega pastirja. Da, On je tisti, ki vodi Cerkev s svojim Svetim Duhom.

V evangeliju Jezus pravi, da pozna svoje ovce in da poslušajo njegov glas ter mu sledijo (prim. Jn 10,27). Kot uči papež sveti Gregor Veliki, ljudje namreč »odgovarjajo na ljubezen tistih, ki jih ljubijo« (Homilija 14, 3-6).

Zato imam danes, bratje in sestre, veselje, da z vami in z vsem Božjim ljudstvom molim za poklice, zlasti za duhovniške in redovniške poklice. Cerkev to zelo potrebuje! In pomembno je, da mladeniči in mladenke v naših skupnostih najdejo dobrodošlico, posluh, spodbudo na svoji poklicni poti in da lahko računajo na verodostojne zglede velikodušne predanosti Bogu in svojim bratom.

Tudi mi prevzemimo kot svoje povabilo papeža Frančiška, ki nam ga je zapustil v današnji poslanici: povabilo k sprejemanju in spremljanju mladih. In prosimo nebeškega Očeta, naj bomo drug drugemu, vsak v svojem stanu, pastirji »po Njegovem srcu« (prim. Jer 3,15), sposobni drug drugemu pomagati hoditi v ljubezni in resnici. Mladim pravim: Ne bojte se! Sprejmite povabilo Cerkve in Kristusa Gospoda.

Naj nas pri hoji za Jezusom vedno spremlja Devica Marija, katere življenje je bilo odgovor na Gospodov klic.