Papež Leon XIV.: Družbeni nauk Cerkve nas vzgaja za soočanje z vprašanji

"Zato je nujno prek družbenega nauka Cerkve pokazati, da obstaja še en, in to spodbuden, pomen izraza 'nauk', brez katerega tudi dialog postane prazen. Njegove sopomenke so lahko 'znanost', 'stroka' ali 'znanje'". (@Vatican Media)

Sveti oče je v soboto, 17. maja 2025, v avdienco sprejel člane Fundacije Centesimus Annus Pro Pontifice, ki so se zbrali v Rimu na svoji letni konferenci in generalnem zasedanju. V svojem govoru je spregovoril o vlogi in pomenu družbenega nauka Cerkve ter navzoče povabil, naj ga pomagajo razvijati skupaj z Božjim ljudstvom, v pozornem poslušanju in dialogu z vsemi.

Pomagajmo drug drugemu graditi mostove

»Tema vaše letošnje konference – "Premagati polarizacije in obnoviti globalno upravljanje: etični temelji" – obravnava srčiko pomena in vloge družbenega nauka Cerkve, orodja miru in dialoga za gradnjo mostov univerzalnega bratstva. Posebej v tem velikonočnem času prepoznavamo, da Vstali hodi pred nami tudi tam, kjer se zdi, da sta krivica in smrt zmagali. Pomagajmo drug drugemu, kakor sem povabil na večer svoje izvolitve, "graditi mostove z dialogom, s srečanjem, ki nas bo vse združilo, da bomo vedno eno samo ljudstvo v miru". Tega ni mogoče improvizirati: gre za dinamično in nenehno prepletanje milosti in svobode, ki ga tudi sedaj, ko se srečamo, utrjujemo.«

Družbeni nauk vzgaja za soočanje z vprašanji

»Že papež Leon XIII. – ki je živel v zgodovinskem obdobju epohalnih in prelomnih sprememb – si je prizadeval prispevati k miru s spodbujanjem družbenega dialoga, med kapitalom in delom, med tehnologijami in človeško inteligenco, med različnimi političnimi kulturami, med narodi. Papež Frančišek je uporabil izraz "polikriza", s katerim je spomnil na dramatičnost zgodovinskih okoliščin, v katerih živimo in kjer se prepletajo vojne, podnebne spremembe, naraščajoče neenakosti, prisilne migracije, stigmatizirana revščina, rušilne tehnološke inovacije, prekarnost dela in pravic (prim. Sporočilo udeležencem generalnega zasedanja Papeške akademije za življenje, 3. marec 2025). Družbeni nauk Cerkve je poklican, da glede tako pomembnih vprašanj ponudi razlagalne ključe, ki postavljajo v dialog znanost in vest ter tako bistveno prispevajo k znanju, upanju in miru.

Družbeni nauk nas vzgaja, da bi prepoznali, da je pomembnejši od problemov ali odgovorov nanje način, kako se z njimi soočamo, z merili ocenjevanja in etičnimi načeli ter z odprtostjo za Božjo milost.«

Pomembneje se je približati kot pa odgovarjati

»Vi imate priložnost pokazati, da družbeni nauk Cerkve s svojim lastnim antropološkim pogledom želi spodbujati resničen dostop do družbenih vprašanj: ne želi dvigniti zastave posedovanja resnice, ne glede analize ali reševanja problemov. Pri takšnih vprašanjih se je pomembneje znati približati kot pa hitro odgovoriti, zakaj se je določena stvar zgodila ali kako jo preseči. Cilj je naučiti se soočati s težavami, ki so vedno drugačne, saj je vsaka generacija nova, z novimi izzivi, novimi sanjami, novimi vprašanji.«

»Nauk« ni mnenje, ampak pot k resnici

»Tukaj imamo temeljni vidik za gradnjo "kulture srečanja" prek dialoga in družbenega prijateljstva. Za občutljivost mnogih naših sodobnikov se besedi "dialog" in "nauk" zdita nasprotujoči in nezdružljivi. Morda nam ob besedi "nauk" pride na misel klasična definicija: skupek idej, lastnih določeni religiji. In s to definicijo se ne čutimo svobodni, da bi razmišljali, postavljali pod vprašaj ali iskali nove možnosti.

Zato je nujno prek družbenega nauka Cerkve pokazati, da obstaja še en, in to spodbuden, pomen izraza "nauk", brez katerega tudi dialog postane prazen. Njegove sopomenke so lahko "znanost", "stroka" ali "znanje". Če ga razumemo na ta način, lahko vsak nauk prepoznamo kot sad raziskav in s tem hipotez, glasov, napredkov in neuspehov, prek katerih skuša posredovati zanesljivo, urejeno in sistematično znanje o določenem vprašanju. Na ta način nauk ni enakovreden mnenju, temveč skupni, zborovski in celo multidisciplinarni poti k resnici.«

Kako se približati ljudem in situacijam

»Indoktrinacija je nemoralna, preprečuje kritično mišljenje, napada sveto svobodo spoštovanja lastne vesti – četudi je zmotna – in se zapira pred novimi razmišljanji, ker zavrača gibanje, spremembo ali razvoj idej ob soočanju z novimi problemi. Nasprotno pa nas nauk kot resen, jasen in dosleden razmislek najprej želi naučiti, kako se približati situacijam ter še pred tem ljudem. Poleg tega nam pomaga pri oblikovanju preudarne presoje. Iz vsakega nauka, tudi iz družbenega nauka, se moramo naučiti resnosti, doslednosti in jasnosti.«

Dajte besedo ubogim

»V kontekstu sedanje digitalne revolucije je treba ponovno odkriti, eksplicitno izraziti in gojiti nalogo vzgoje za kritično razmišljanje ter se zoperstaviti nasprotnim skušnjavam, ki so lahko prisotne tudi v cerkvenem telesu. Okoli nas je malo dialoga, prevladujejo glasne besede, neredko lažne novice in nerazumne teze peščice objestnežev. Zato sta poglabljanje in študij temeljnega pomena, prav tako srečanje in poslušanje ubogih, ki so zaklad Cerkve in človeštva, nosilci stališč, ki so zavračana, a nepogrešljiva, da bi na svet gledali z Božjimi očmi. Tistih, ki so rojeni in odraščajo daleč od središč moči, ne bi smeli zgolj poučevati o družbenem nauku Cerkve, temveč bi jih morali prepoznati kot njegove nadaljevalce in uresničevalce: priče socialnega zavzemanja, ljudska gibanja in različne katoliške delavske organizacije so izraz bivanjskih periferij, v katerih upanje vzdrži in vedno vzklije. Spodbujam vas, da daste besedo ubogim.«

Povabilo k dejavnemu in ustvarjalnemu sodelovanju

»Predragi, kot pravi Drugi vatikanski koncil, "je Cerkev v vsakem času dolžna preiskovati znamenja časov in jih razlagati v luči evangelija. Tako more potem na vsakemu rodu prilagojen način odgovarjati na večno vpraševanje ljudi o smislu človekovega sedanjega in prihodnjega življenja in o njunem medsebojenm odnosu" (Pastoralna konstitucija Gaudium et Spes, 4).

Zato vas vabim, da dejavno in ustvarjalno sodelujete pri tej vaji razločevanja ter prispevate k razvoju družbenega nauka Cerkve skupaj z Božjim ljudstvom v tem zgodovinskem obdobju velikih družbenih pretresov, v poslušanju in dialogu z vsemi. Danes obstaja velika potreba po pravičnosti, iskanje očetovstva in materinstva, globoka želja po duhovnosti, zlasti med mladimi in marginaliziranimi, ki ne najdejo vedno učinkovitih kanalov za izražanje. Narašča povpraševanje po družbenem nauku Cerkve, na katerega moramo odgovoriti.

Zahvaljujem se vam za vašo prizadevnost in vaše molitve za moje poslanstvo ter iz srca blagoslavljam vse vas, vaše družine in vaše delo. Hvala.«