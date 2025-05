Papež: končati vojno v Ukrajini, spoštovati humanitarno pravo v Gazi

Ob koncu splošne avdience je papež Leon XIV. spomnil na razmere v Ukrajini in Gazi. Pozval je k ustavitvi vojne, podpori dialoga in spoštovanju humanitarnega prava.

»V teh dneh pogosto mislim na ukrajinsko ljudstvo, ki so ga prizadeli novi hudi napadi na civiliste in infrastrukturo,« je dejal sveti oče ter zagotovil »svojo bližino in svoje molitve za vse žrtve, zlasti otroke in družine«. »Ponovno odločno pozivam k ustavitvi vojne in podpori vseh pobud za dialog in mir v Ukrajini ter povsod, kjer ljudje trpijo zaradi vojne.«

Opozoril je tudi na situacijo v Gazi. »Z območja Gaze se v nebo dviga vedno bolj silovit jok mater in očetov, ki k sebi stiskajo mrtva telesa svojih otrok in so se nenehno prisiljeni seliti, da bi našli vsaj malo hrane in varnejše zatočišče pred bombardiranjem,« je dejal papež in obnovil svoj apel: »Odgovorne ponovno pozivam: ustavite ogenj, izpustite vse talce, v celoti spoštujte humanitarno pravo. Marija, Kraljica miru, prosi za nas.«