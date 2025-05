Papež Frančišek v predgovoru: Smrt ni konec vsega, ampak nov začetek

Objavljamo predgovor, ki ga je papež Frančišek napisal 7. februarja 2025 za knjigo milanskega zaslužnega nadškofa kardinala Angela Scole z naslovom »V pričakovanju novega začetka. Razmišljanja o starosti«. Zvezek založbe Libreria Editrice Vaticana je v knjigarnah od četrtka, 24. aprila 2025.

Papež Frančišek

Z vznemirjenjem sem prebral strani te knjige, ki so prišle iz misli in ljubezni Angela Scole, dragega brata v škofovstvu in človeka, ki je opravljal zahtevne službe v Cerkvi, na primer kot rektor Papeške Lateranske univerze, kasneje patriarh v Benetkah in nadškof v Milanu. Predvsem bi mu rad izrazil svojo hvaležnost za to razmišljanje, ki združuje osebno izkušnjo in kulturno občutljivost, kakršno sem le malokrat bral. Prva izkušnja osvetljuje drugo, kulturo; druga pa utemeljuje prvo. V tem posrečenem prepletu življenje in kultura cvetita od lepote.

Naj vas kratka oblika te knjige ne zavede: strani so zelo zgoščene in jih moramo brati in ponovno brati. Iz razmišljanj Angela Scole bom uporabil nekaj pobud, ki se še posebej skladajo s tem, kar sem dojel iz svojih izkušenj.

Angelo Scola nam govori o starosti, o svoji starosti, ki je – piše s pridihom razorožujoče zaupnosti – »prišla nadme z nenadnim pospeškom in v marsičem nepričakovana«.

Že pri izbiri besede, s katero opredeli samega sebe, »star«, odkrijem sozvočje z avtorjem. Da, ne smemo se bati starosti, ne smemo se bati sprejemati staranje, kajti življenje je življenje in posladkati realnost pomeni izdati resničnost stvari. Vrnitev dostojanstva nekemu pojmu, ki prevečkrat velja za nezdravega, je dejanje, za katerega moramo biti hvaležni kardinalu Scoli. Reči »star« ne pomeni »za zavreči«, kot nas včasih napelje degradirana kultura odmetavanja. Reči star pomeni reči izkušenost, modrost, učenost, razsodnost, preudarnost, poslušanje, počasnost … Vrednote, ki jih zelo potrebujemo!

Res je, staramo se, a ni to problem: problem je, kako se staramo. Če čas življenja živimo kot milost, ne pa z nejevoljo; če čas (tudi dolg), v katerem doživljamo zmanjšane moči, vedno večji napor telesa, reflekse, ki niso več enaki, kot so bili v mladosti, sprejemamo s občutkom hvaležnosti, potem tudi starost postane obdobje življenja, ki je zares rodovitno in je sposobno izžarevati dobro, kot nas je učil Romano Guardini.

Angelo Scola opozarja na človeško in družbeno vrednost starih staršev. Večkrat sem poudaril, kako je vloga starih staršev temeljnega pomena za uravnotežen razvoj mladih, in seveda za bolj miroljubno družbo. Njihov zgled, njihova beseda, njihova modrost lahko vlivajo mlajšim daljnosežen pogled, spomin na preteklost in zasidranje na trajne vrednote. V mrzličnosti naših družb, ki se pogosto vdajajo minljivemu in nezdravemu okusu videza, modrost starih staršev postane svetilnik, ki sveti, razsvetljuje negotovost in daje smer vnukom, ki iz njihovih izkušenj lahko dobijo nekaj »več« v primerjavi s svojim vsakdanjim življenjem.

Besede, ki jih Angelo Scola namenja temi trpljenja, ki pogosto nastopi, ko se postaramo, posledično pa smrti, so dragoceni biseri vere in upanja. V utemeljevanju tega brata škofa slišim odmeve teologije Hansa Ursa fon Balthasarja in Josepha Ratzingerja, teologije »na kolenih«, prepojene z molitvijo in s pogovorom z Gospodom. Zato sem zgoraj rekel, da so te strani prišle »iz misli in ljubezni« kardinala Scole: ne samo iz misli, ampak tudi iz čustvene razsežnosti, na katero nas vrača krščanska vera, kajti krščanstvo ni toliko razumsko dejanje ali moralna izbira, ampak je bolj naklonjenost do neke osebe, do tistega Kristusa, ki nam je prišel naproti in se je odločil, da nas bo imenoval prijatelje.

Ravno zaključek teh strani Angela Scole, ki so odkritosrčna izpoved o tem, kako se pripravlja na končno srečanje z Jezusom, nam vračajo tolažilno gotovost: smrt ni konec vsega, ampak je začetek nečesa. To je nov začetek, kot modro poudarja naslov, saj večno življenje, ki ga tisti, ki ljubi, doživlja že na zemlji v vsakdanjih opravkih, začenja nekaj, kar se ne bo končalo. In ravno zaradi tega je »nov« začetek, ker bomo živeli nekaj, česar nismo nikoli popolnoma doživeli: večnost.

S temi stranmi v rokah bi želel idealno ponoviti isto gesto, ki sem jo naredil takoj, ko sem oblekel bel papeški talar v Sikstinski kapeli: z velikim spoštovanjem in naklonjenostjo objeti brata Angela, sedaj, ko sva oba starejša od tistega dne v marcu 2013. Vedno pa združena v hvaležnosti do tega ljubečega Boga, ki nam podarja življenje in upanje v vseh obdobjih našega življenja.

Vatikan, 7. februarja 2025