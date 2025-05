Papež: Da bi kot radostni pričevalci evangelija vedno spodbujali mir in sožitje

Po molitvi Regina Caeli, 25. maja, je papež Leon XIV. izpostavil beatifikacijo poljskega duhovnika Stanislava Kostko Streicha; omenil je na dan molitve za Cerkev na Kitajskem ter pozval k dialogu in prizadevanju za mir; prav tako je spomnil je deseto obletnico Frančiškove okrožnice Laudato si'.

V Poznanu na Poljskem je v soboto, 24. maja 2025, potekala beatifikacija poljskega duhovnika Stanislava Kostke Streicha (1902-1938), ki »je bil leta 1938 ubit iz sovraštva do vere, ker je njegovo delo za revne in delavce motilo privržence komunistične ideologije«. »Naj njegov zgled navdihuje zlasti duhovnike, da se bodo velikodušno žrtvovali za evangelij ter za svoje brate in sestre,« je dejal papež.

Na liturgični praznik Device Marije, Pomočnice kristjanov, je bil tudi dan molitve za Cerkev na Kitajskem, ki ga je razglasil papež Benedikt XVI. »V cerkvah in svetiščih na Kitajskem in po vsem svetu so se k Bogu dvigale molitve kot znamenje skrbi in naklonjenosti do kitajskih katoličanov in njihovega občestva z vesoljno Cerkvijo. Naj priprošnja blažene Device Marije zanje in za nas doseže milost, da bi bili močni in radostni pričevalci evangelija, tudi sredi preizkušenj, ter tako vedno spodbujali mir in sožitje,« je dejal. Pri tem je pozval k moliti za vse narode, ki trpijo zaradi vojne: »Prosimo za pogum in vztrajnost za vse, ki sodelujejo v dialogu in iskreno iščejo mir.«

Sveti oče Leon XIV. je prav tako spomnil na deseto obletnico okrožnice Laudato si’: »Pred desetimi leti je papež Frančišek podpisal okrožnico Laudato si', posvečeno skrbi za skupni dom. Bila je izjemno dobro sprejeta, spodbudila je nešteto pobud in vse naučila prisluhniti dvojnemu klicu Zemlje in revnih,« je dejal in spodbudil gibanje Laudato si', ki si prizadeva na tem področju.