Očetovstvo Petrovega naslednika

Besede Pavla VI. nam razkrivajo ključni vidik službe rimskega škofa: »Počutim se kot oče vsega človeštva.«

Andrea Tornielli

V teh zadnjih urah pred začetkom konklava, ko bo izvoljen novi naslednik apostola Petra, velja spomniti na temeljni vidik službe rimskega škofa, ki ga še posebej zaznava Božje ljudstvo: to je očetovstvo. Milijoni ljudi so se ob nepričakovani Frančiškovi smrti počutili kot sirote brez očeta.

Pavel VI. je o izkušnji očetovstva razmišljal v pogovoru s svojim prijateljem, filozofom Jeanom Guittonom, ko se je decembra 1964 vrnil s potovanja v Indijo. Papeža je ob njegovi prihodu ob poti pozdravilo več kot milijon ljudi, pripadnikov vseh religij. Nepozaben objem. Množica je preplavila ulico in obkolila limuzino Lincoln s strešnim oknom, ki jo je Pavel VI. pozneje zapustil kot darilo materi Tereziji iz Kalkute. Papež Montini je dve uri brez premora pozdravljal in blagoslavljal. Ob spominu na to srečanje z množico je papež Guittonu zaupal: »Mislim, da je od vseh dostojanstev papeža najbolj zavidljivo očetovstvo. Zgodilo se je, da sem spremljal Pija XII. na slovesnih dogodkih. Vrgel se je v množico, kot bi bil v bazenu v Betsaidi. Pritiskali so nanj, mu trgali obleko. On pa je bil sijoč. Imel je moč. Toda med pričevanjem o očetovstvu in osebnim očetovstvom je morje. Očetovstvo je občutek, ki preplavi duha in srce, ki nas spremlja v vsaki uri dneva, ki se ne more zmanjšati, ampak raste, ker narašča število otrok.«

Pavel VI. je dodal, da »ne gre toliko za funkcijo kot za očetovstvo. In človek ne more prenehati biti oče ... Čutim se kot oče vsega človeštva ... In to čustvo v papeževi zavesti je vedno novo, vedno sveže, je v nastajanju, vedno svobodno in ustvarjalno. To je občutek, ki ni naporen, ki ne utrudi, ki je spočit od vsake utrujenosti. Nikoli, niti za trenutek se nisem počutil utrujenega, ko sem dvignil roko, da bi blagoslovil. Ne, nikoli se ne bom utrudil pri blagoslavljanju ali odpuščanju. Ko sem prispel v Bombaj, je bilo pred mano dvajset kilometrov do sedeža kongresa. Ogromne, neskončne, strnjene, tihe, nepremične množice so obdajale cesto – duhovne in revne množice, tiste lačne, neoblečene, pozorne množice, ki jih vidiš samo v Indiji. Še naprej sem moral blagoslavljati. Prijatelj duhovnik, ki mi je bil blizu, mislim, da me je na koncu držal za roko, kot Mojzesov služabnik. Vendar se ne počutim superiornega, ampak brata, manjvrednega od vseh, ker nosim breme vseh.«

Petrov naslednik je brat, »nižji od vseh«, ker nosi težo vseh. Nekaj mesecev pred to izkušnjo v Indiji je Pavel VI. že izkusil, kaj pomeni, da ga dobesedno »pogoltne« ljudstvo. Bilo je januarja 1964 med njegovim prvim apostolskim potovanjem v Sveto deželo. Potovanje, ki si ga je papež Montini močno želel. V Jeruzalemu pri Damaščanskih vratih je bila tako velika množica ljudi, da ni bilo mogoče izvesti sprejema, kot je bil načrtovan. Papežev avtomobil se je zibal kot čoln in papež se je brez svojega spremstva komaj prebil skozi Damaščanska vrata, medtem ko so ga varovali vojaki kralja Huseina. Pavel VI. je prehodil celotno ulico Via Dolorosa sredi množice ljudi, ki so se gnetli po starodavnih ulicah svetega mesta. Na trenutke se je zdelo, da ga je množica pogoltnila. Njegov obraz je vedno ostal miren in nasmejan, ko je dvigoval roke in blagoslavljal.

Papežev osebni prijatelj Giulio Bevilacqua je tistega večera skupini novinarjev, zbranih pred apostolsko delegacijo v Jeruzalemu, razkril, da mu je Giovanni Battista Montini pred leti zaupal: »Sanjam o papežu, ki bo živel brez dvornega pompa in protokolarnih omejitev. Končno sam sredi svojih diakonov.« Zato je Bevilacqua sklenil: »Prepričan sem, da je danes, čeprav preplavljen z množico, bolj srečen, kot ko vstopi v papeško nosilnico v Svetem Petru.«