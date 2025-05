Papež

Ob sklepu 12. generalne kongregacije izjava kardinalov glede vojn in miru

Ob sklepu 12. generalne kongregacije kardinalov v sinodalni dvorani avle Pavla VI. v torek, 6. maja 2025, ter pred začetkom konklava so kardinali podali obžalovanje, da ni bilo nobenega napredka pri spodbujanju mirovnih procesov v Ukrajini, na Bližnjem vzhodu in v mnogih drugih delih sveta ter vernike povabili k poglobljeni molitvi h Gospodu za pravičen in trajen mir.

Izjava Svetega sedeža Kardinali Svete rimske Cerkve, zbrani v generalni kongregaciji pred začetkom konklava, z obžalovanjem ugotavljamo, da ni bilo nobenega napredka pri spodbujanju mirovnih procesov v Ukrajini, na Bližnjem vzhodu in v mnogih drugih delih sveta in da so se napadi okrepili, zlasti proti civilnemu prebivalstvu, iskreno pozivamo vse vpletene strani, naj čim prej dosežejo trajno premirje in se pogajajo brez predpogojev in nadaljnje zamude, mir, ki si ga dolgo želi vpleteno prebivalstvo in ves svet. Vse vernike vabimo k poglobljeni molitvi h Gospodu za pravičen in trajen mir.