Papež

Mineva deset let od izida okrožnice Laudato si’

24. maja 2025 mineva 10 let od izida okrožnice »Laudato si'«, ki je še danes aktualna. V njej je papež Frančišek pozval človeštvo k skrbi za naš skupni dom ter v besedilu prepletal ekologijo, socialno pravičnost in duhovnost. Ta dokument je imel izjemen vpliv na globalno kolektivno zavest in je opozoril na nujnost celostnega ekološkega spreobrnjenja. Ob tej obletnici v Cerkvi po vsem svetu potekajo različni dogodki, trenutki molitve, konkretna dejanja in pobude za ozaveščanje.