Leon XIV. v baziliki Svete Marije Velike molil na grobu papeža Frančiška

Papež Leon XIV. se je v soboto, 10. maja 2025, ob vračanju iz Marijinega svetišča v Genezzanu ustavil v Liberijski baziliki Svete Marije Velike v Rimu, da bi se poklonil svojemu predhodniku. Najprej se je v molitvi ustavil tudi pred ikono Salus Populi Romani in pozdravil na stotine ljudi v baziliki. Zatem pa je nekaj trenutkov sam v tišini ostal pred grobom papeža Frančiška in položil na beli marmor z vgraviranim napisom »Franciscus« belo vrtnico.

Salvatore Cernuzio – Vatikan

Prihod v baziliko

Najprej se je papež namenil v kapelo Salus Populi Romani, kjer se je nekaj trenutkov ustavil v molitvi pred ikono zavetnice Rima, za katero zgodovina in tradicija pravita, da jo je naslikal sveti Luka. Papež je na oltar položil šopek vrtnic. Skupaj z njim sta bila kardinal Rolandas Makrickas, nadduhovnik Svete Marije Velike, in argentinski kardinal Ángel Sixto Rossi.

Molitev pred »Frančiškom«

Še zadnji nasmeh množici, ki je bila zbrana v baziliki, nato pa je papež Leon XIV. usmeril pogled proti niši, kjer igra luči osvetljuje križ dobrega pastirja, tistega, ki ga je papež Frančišek več kot 12 let nosil okoli vratu nad svojim belim talarjem. Spremljevalec je podal vrtnico, papež pa je pokleknil in jo odložil na grob. Nato je še vedno na kolenih in v tišini nekaj minut molil s sklonjeno glavo in sklenjenimi rokami. Gre za dva papeža - eden na kolenih, drugi gleda z nebes - se srečata v majhnem, suhem, popolnoma belem prostoru.

Papež Leon XIV. je nato nadaljeval svojo kratko pot, se ustavil pod kipom Marije Kraljice miru, pogledal v Pavlinsko kapelo in se nato umaknil v zakristijo ter vrnil v Vatikan.