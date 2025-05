Leon XIV. srečal kardinalski zbor: Zaščititi človekovo dostojanstvo, pravičnost in delo

V soboto, 10. maja 2025, se je papež Leon XIV. srečal s kardinalskim zborom. V govoru je nakazal smer svojega pontifikata, izpostavil drugi vatikanski koncil, navedel temeljne poudarke Frančiškove apostolske spodbude Evangelii gaudium ter spomnil na okrožnico Rerum novarum papeža Leona XIII., ki obravnava socialna vprašanja v kontekstu prve velike industrijske revolucije.

»Danes pa Cerkev vsem ponuja svojo dediščino družbenega nauka, da bi odgovorila na novo industrijsko revolucijo in na razvoj umetne inteligence, ki prinašata nove izzive za zaščito človeškega dostojanstva, pravičnosti in dela,« je dejal papež Leon XIV., ki je med temeljnimi načeli, ki jim želi slediti, izpostavil vrnitev k prvenstvu Kristusa pri oznanjevanju; misijonarsko spreobrnjenje celotne krščanske skupnosti; rast v kolegialnosti in sinodalnosti; pozornost do ljudske pobožnosti; ljubeča skrb za zadnje in odvržene; dialog s sodobnim svetom v njegovih različnih sestavinah in stvarnostih.

Papež Leon XIV. je srečanje začel s skupno molitvijo očenaš in zdravamarija v latinščini, da bi Gospod še naprej spremljal kardinalski zbor in predvsem vso Cerkev. Prvi del je bil namenjen njegovemu govoru, drugi del pa medsebojni podelitvi, da bi – kot je dejal – »lahko slišal kakšne nasvete, predloge, namige, konkretne stvari, o katerih se je že govorilo pred konklavom«.

(ANSA)

Govor papeža Leona XIV. kardinalskemu zboru, 10. maja 2025



Bratje kardinali!

Vse pozdravljam in se vam zahvaljujem za to srečanje ter za dneve pred njim, ki so bili boleči zaradi izgube svetega očeta Frančiška, zahtevni zaradi odgovornosti, s katerimi smo se skupaj soočili, ter hkrati, v skladu z obljubo, ki nam jo je dal sam Jezus, bogati z milostjo in tolažbo v Duhu (prim. Jn 14,25-27).

Vi, dragi kardinali, ste papeževi najtesnejši sodelavci in to mi je v veliko tolažbo, ko sprejemam jarem, ki očitno presega moje moči, kot tudi moči vseh drugih. Vaša navzočnost me spominja, da me Gospod, ki mi je zaupal to poslanstvo, ne pušča samega pri prevzemanju odgovornosti. Predvsem vem, da lahko vedno, vedno računam na njegovo pomoč, na Gospodovo pomoč, ter po njegovi milosti in previdnosti na vašo bližino in bližino številnih bratov in sester po vsem svetu, ki verujejo v Boga, ljubijo Cerkev in podpirajo Kristusovega namestnika z molitvijo in dobrimi deli.

Zahvaljujem se dekanu kardinalskega zbora, kardinalu Giovanniju Battisti Reju, čigar modrost, plod dolgega življenja in dolgoletnega zvestega služenja apostolskemu sedežu, nam je v tem času bila v veliko pomoč. Zahvaljujem se kamerlengu svete rimske Cerkve, kardinalu Kevinu Josephu Farrellu, za dragoceno in zahtevno vlogo, ki jo je imel v času sede vacante in sklica konklava. Svoje misli namenjam tudi bratom kardinalom, ki zaradi zdravstvenih razlogov niso mogli biti navzoči, in njim se z vami pridružujem v občestvu naklonjenosti in molitve.

Izbrano 09/05/2025 Papež Leon XIV.: Poklicani smo pričevati radostno vero v Kristusa Papež Leon XIV. je danes ob 11. uri v Sikstinski kapeli daroval sveto mašo pro Ecclesia (za Cerkev) s kardinali, ki so ga včeraj izvolili za 267. Petrovega naslednika. V svoji prvi ...

V tem trenutku, ki je istočasno žalosten in vesel, previdnostno ovit v svetlobo velike noči, bi želel, da na odhod pokojnega svetega očeta Frančiška in konklave skupaj gledamo kot na velikonočni dogodek, kot na etapo dolgega izhoda, po katerem nas Gospod še naprej vodi proti polnosti življenja; v tej perspektivi izročimo »Očetu usmiljenja in Bogu vse tolažbe« (2 Kor 1,3) dušo rajnega papeža in prihodnost Cerkve.

Papež, od svetega Petra in vse do mene, njegovega nevrednega naslednika, je ponižni služabnik Boga in bratov, nič drugega kot to. To so dobro pokazali zgledi mnogih mojih predhodnikov, kot papež Frančišek s svojim slogom popolne predanosti služenju in trezne bistvenosti v življenju, izročitve Bogu v času poslanstva in mirnega zaupanja v trenutku vrnitve v Očetovo hišo. Sprejmimo to dragoceno dediščino in se ponovno podajmo na pot, spodbujeni z istim upanjem, ki prihaja iz vere.

Vstali, ki je navzoč med nami, varuje in vodi Cerkev ter še naprej poživlja upanje z ljubeznijo, ki je »izlita v naša srca po Svetem Duhu, ki nam je bil dan« (Rim 5,5). Na nas pa je, da postanemo ubogljivi poslušalci njegovega glasu in zvesti služabniki njegovih načrtov zveličanja, pri tem pa se spominjamo, da nam Bog bolj kot z glasnim gromom in potresom rad govori s »šepetom lahnega vetriča« ali, kot nekateri prevajajo, »z glasom tihega šepeta« (1 Kr 19,12). To je pomembno srečanje, ki ga ne smemo zamuditi in h kateremu moramo vzgajati in spremljati vse sveto Božje ljudstvo, ki nam je zaupano.

V zadnjih dneh smo lahko videli lepoto in čutili moč te neizmerne skupnosti, ki je svojega pastirja sprejela in žalovala z veliko naklonjenostjo in predanostjo ter ga z vero in molitvijo spremljala v trenutku njegovega dokončnega srečanja z Gospodom. Videli smo, kaj je resnična veličina Cerkve, ki živi v raznolikosti svojih udov, združenih z eno glavo, Kristusom, »pastirjem in varuhom« (1 Pt 2,25) naših duš. Je telo, iz katerega smo se rodili tudi mi, in hkrati čreda (prim. Jn 21,15-17), polje (prim. Mr 4,1-20), ki nam je dano, da zanj skrbimo in ga obdelujemo, hranimo z zakramenti odrešenja in dajemo rodovitnost s semenom Besede, da bi, trdni v slogi in navdušeni nad poslanstvom, hodili, kakor Izraelci v puščavi, v senci oblaka in v luči Božjega ognja (prim. Raz 13,21).

V zvezi s tem bi želel, da danes skupaj obnovimo našo popolno predanost poti, po kateri vesoljna Cerkev hodi že desetletja, ko sledi drugemu vatikanskemu koncilu. Papež Frančišek je k temu pozival in kot nauk aktualiziral njegove vsebine v apostolski spodbudi Evangelii gaudium, v zvezi s katero bi rad izpostavil nekaj temeljnih poudarkov: vrnitev k prvenstvu Kristusa pri oznanjevanju (prim. št. 11); misijonarsko spreobrnjenje celotne krščanske skupnosti (prim. št. 9); rast v kolegialnosti in sinodalnosti (prim. št. 33); pozornost do sensus fidei – verskega čuta (prim. št. 119-120), zlasti v oblikah, ki so mu najbolj lastne in vključujoče, kot je to ljudska pobožnost (prim. št. 123); ljubeča skrb za zadnje in odvržene (prim. št. 53); pogumen in zaupen dialog s sodobnim svetom v njegovih različnih sestavinah in stvarnostih (prim. št. 84; Drugi vatikanski koncil, pastoralna konstitucija Gaudium et spes, 1-2).

Gre za načela evangelija, ki so vedno spodbujala in navdihovala življenje in delo Božje družine, vrednote, po katerih se je razodevalo usmiljeno Očetovo obličje in se še naprej razodeva v Sinu, ki je postal človek in ki je največje upanje vsakega, ki z iskrenim srcem išče resnico, pravičnost, mir in bratstvo (prim. Benedikt XVI., okrožnica Spe salvi, 2; Frančišek, bula Spes non confundit, 3).

Prav zato, ker se čutim poklicanega nadaljevati v tej smeri, sem razmišljal, da bi prevzel ime Leon XIV. Razlogi so različni, a glavni je ta, da je papež Leon XIII. z zgodovinsko okrožnico Rerum novarum obravnaval socialna vprašanja v kontekstu prve velike industrijske revolucije; danes pa Cerkev vsem ponuja svojo dediščino družbenega nauka, da bi odgovorila na novo industrijsko revolucijo in na razvoj umetne inteligence, ki prinašata nove izzive za zaščito človeškega dostojanstva, pravičnosti in dela.

Dragi bratje, ta prvi del našega srečanja bi rad sklenil z željo, ki jo je sveti Pavel VI. leta 1963 postavil na začetek svoje petrinske službe: »Naj pride na ves svet velik plamen vere in ljubezni, ki bo razvnel vse ljudi dobre volje, razsvetlil njihove poti medsebojnega sodelovanja in privabil na človeštvo, ponovno in vedno, obilje božanskega zadovoljstva, sámo moč Boga, brez katerega pomoči nič ni vredno, nič ni sveto« (Sporočilo vsej človeški družini Qui fausto die, 22. junij 1963).

Naj bodo to tudi naša občutenja, ki naj jih z Gospodovo pomočjo spremenimo v molitev in zavzetost. Hvala.