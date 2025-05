Leon XIV., poklicani sejati upanje in graditi mir, apel za Gazo

Ob koncu splošne avdience, 21. maja 2025, je sveti oče Leon XIV. spomnil, da danes mineva mesec dni od smrti papeža Frančiška: »Tega našega srečanja ne moremo skleniti, ne da bi se z veliko hvaležnostjo spomnili ljubega papeža Frančiška, ki se je pred mesecem dni vrnil v Očetovo hišo.«

V ranjenem svetu sejati upanje in graditi mir

Sicer pa je sveti oče vernike, ki so se udeležili splošne avdience, pozdravil v različnih jezikih. Špansko govoreče romarje je spodbudil, naj Gospoda prosijo, naj jih spremeni v rodovitno zemljo, ki bo obrodila sadove.

»Z dobrimi molitvenimi željami, da bi bil sedanji jubilej upanja za vas in vaše družine čas milosti in duhovne obnove, kličem na vse vas veselje in mir Gospoda Jezusa,« je papež dejal angleško govorečim romarjem.

Na nemške romarje se je obrnil z besedami apostola Pavla: »Kar bo človek sejal, bo tudi žel« (Gal 6,7). »V svetu, ki je razdeljen in ranjen zaradi sovraštva in vojne, smo poklicani, da sejemo upanje in gradimo mir! Naj nas na naši poti spremlja presveta Marija, Mati dobrega sveta,« je dejal.

Portugalsko govoreče vernike je povabil k molitvi rožnega venca za mir: »Skupaj z Marijo prosimo, da se ljudje ne bi zaprli za ta Božji dar in bi razorožili svoje srce.«

Gaza, zagotoviti humanitarno pomoč, končati sovražnosti

Poseben apel pa je papež Leon XIV. namenil za Gazo: »Razmere na območju Gaze so vedno bolj zaskrbljujoče in boleče. Ponovno iskreno pozivam, da se omogoči vstop dostojne humanitarne pomoči in se končajo sovražnosti, za katere srce parajočo ceno plačujejo otroci, ostareli in bolni.«