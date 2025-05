Leon XIV. ob 70. obletnici Celama: znamenje kolegialnosti, v službi evangelizacije

Papež Leon XIV. se škofom Latinske Amerike in Karibov zahvaljuje za misijonarsko služenje in pastoralno skrb za Božje ljudstvo latinskoameriške celine. Izpostavlja, da Vstali Kristus varuje in vodi Cerkev, ter spodbuja k oznanjevanju Jezusovega sporočila odrešenja.

Škofje Latinske Amerike in Karibov s 40. rednim zasedanjem obeležujejo 70 let ustanovitve Sveta škofov Latinske Amerike in Karibov (Celam). Papež v telegramu, poslanem kardinalu Jaimeju Spenglerju, predsedniku Celama, izpostavlja njihovo kolegialnost ter izraža upanje, da bi »skupaj prepoznali izzive, ki jih sedanji čas prinaša Cerkvi v Latinski Ameriki,« ter bi v duhu občestva »iskali pastoralne pobude, ki bodo vodile k rešitvam v skladu z načeli Svetega pisma, izročila in nauka«.

Sveti oče izpostavi, da je Celam »znamenje kolegialnosti«, organ, namenjen stikom, sodelovanju in služenju škofovskih konferenc Latinske Ameriki pri njihovi nalogi evangelizacije in pastoralne oskrbe svetega vernega Božjega ljudstva, ki je romar na tej ljubljeni celini«.

»V sedanjih zgodovinskih razmerah, v katerih veliko moških in žensk trpi stisko in revščino zaradi nenehnih kriz na celinski in svetovni ravni, se moramo nujno spominjati, da Vstali, ki je navzoč med nami, varuje in vodi Cerkev ter jo poživlja v upanju, z ljubeznijo, ki je izlita v naša srca po Svetem Duhu, ki nam je bil dan (Rim 5,5).«

Papež vabi k prošnji, naj Kristus »okrepi Cerkev pri njenem poslanstvu, da bi šla naproti mnogim bratom in sestram, jim oznanjala sporočilo odrešenja Jezusa Kristusa in jim pomagala biti del veselja, ki izvira iz osebnega srečanja z Njim«.

Celamu se zahvaljuje za misijonarsko službo, ki jo opravlja v državah Latinske Amerike, ter škofe prosi, naj molijo zanj k Dobremu pastirju, da »bi bil vedno zvest služenju vesoljni Cerkvi«.