Leon XIV. novinarjem: Zavestno in pogumno izberite pot komunikacije miru

Papež Leon XIV. je svoj prvi teden pontifikata začel s srečanjem s predstavniki medijev. Pozval je k razorožitvi komunikacije: razorožimo besede in razorožili bomo zemljo, zavrnimo vojno besed in podob, ustvarjajmo človeška in digitalna okolja, ki bodo postala kraji dialoga. »Prosim vas, da zavestno in pogumno izberete pot komunikacije miru,« se je papež obrnil na zbrane novinarje.

Srečanja, ki je potekalo v ponedeljek, 12. maja 2025, dopoldne v dvorani Pavla VI., se je udeležilo približno tri tisoč novinarjev z vsega sveta, ki so v zadnjih dneh in tednih spremljali dogodke v Vatikanu, od velikonočnih obredov in pogreba papeža Frančiška do konklava in izvolitve novega papeža.

Mir se začne z nami, zato moramo reči »ne« vojni besed in podob, zavrniti paradigmo vojne, zaščititi svobodo izražanja in tiska, je izpostavil Leon XIV. ter pozval k osvoboditvi novinarjev, ki se nahajajo v zaporih zato, ker so govorili resnico. Kot je dejal, danes potrebujemo »komunikacijo, ki nas bo popeljala ven iz babilonskega stolpa, ven iz zmede jezikov, ki so brez ljubezni in pogosto ideološki in skrajni.« Komunikacija ni le posredovanje informacij, ampak »ustvarjanje kulture, človeških in digitalnih okolij, ki postanejo prostori dialoga in soočanja«.

»Razorožimo komunikacijo vseh predsodkov, zamer, fanatizma in sovraštva; očistimo jo agresivnosti,« je pozval papež. Ne potrebujemo hrupne komunikacije, ampak komunikacijo, ki zna »poslušati, sprejeti glas šibkih, ki nimajo glasu«. »Razorožimo besede in pomagali bomo razorožiti zemljo. Razorožena komunikacija, ki razoroži, nam omogoča deliti drugačen pogled na svet in delovati na način, ki je skladen z našim človeškim dostojanstvom. Zato vas prosim, da zavestno in pogumno izberete pot komunikacije miru.«

Govor papeža Leona XIV. med srečanjem s predstavniki medijev, 12. maja 2025



Bratje in sestre!

Izrekam dobrodošlico vsem vam, predstavnikom medijev z vsega sveta. Zahvaljujem se vam za delo, ste ga opravili in ki ga opravljate v tem času, ki je za Cerkev v bistvu čas milosti.

V »govoru na gori« je Jezus rekel: »Blagor tistim, ki delajo za mir« (Mt 5,9). Gre za enega od blagrov, ki je izziv za vse nas in ki se še posebej nanaša na vas, saj vsakega poziva k prizadevanju za širjenje drugačne komunikacije, ki ne išče soglasja za vsako ceno, se ne odeva v agresivne besede, ne prevzema modela tekmovalnosti in iskanja resnice nikoli ne ločuje od ljubezni, s katero jo moramo ponižno iskati. Mir se začne z vsakim od nas: z načinom, kako gledamo druge, kako poslušamo druge, kako govorimo drugim; in v tem smislu je način, kako komuniciramo, temeljnega pomena: reči moramo »ne« vojni besed in podob, zavrniti moramo paradigmo vojne.

Dovolite mi torej, da danes izpostavim solidarnost Cerkve z novinarji, ki so zaprti, ker so poskušali povedati resnico, in s temi besedami tudi pozovem k osvoboditev teh zaprtih novinarjev. Cerkev v teh pričevalcih – mislim na tiste, ki govorijo o vojni tudi za ceno svojega življenja – prepoznava pogum tistega, ki brani dostojanstvo, pravičnost in pravico ljudi, da so informirani, kajti le obveščeni ljudje lahko svobodno izbirajo. Trpljenje teh zaprtih novinarjev izziva vest držav in mednarodne skupnosti ter vse nas poziva, da zaščitimo dragoceno dobrino svobode izražanja in tiska.

(@VATICAN MEDIA)

Hvala, dragi prijatelji, za vaše služenje resnici. Te tedne ste bili v Rimu, da bi pripovedovali o Cerkvi, njeni raznolikosti in hkrati edinosti. Spremljali ste obrede velikega tedna; nato ste pripovedovali o žalosti ob smrti papeža Frančiška, in sicer v luči velike noči. Ta ista velikonočna vera nas je vodila v duh konklava, ko ste bili v teh napornih dneh še posebej zaposleni; in tudi ob teh priložnosti vam je uspelo pripovedovati o lepoti Kristusove ljubezni, ki nas vse združuje in nas dela eno ljudstvo, ki ga vodi Dobri pastir.

Živimo v težkih časih, s katerimi se moramo soočiti in o njih govoriti, ki predstavljajo izziv za vse nas in pred katerimi ne smemo bežati. Nasprotno, od vsakega med nami zahtevajo, da v svojih različnih vlogah in službah ne podležemo povprečnosti. Cerkev mora sprejeti izziv časa, obenem pa komunikacija in novinarstvo ne moreta obstajati zunaj časa in zgodovine. Kot nas to spominja sveti Avguštin, ki je rekel: »Živimo dobro in časi bodo dobri. Mi smo časi« (Govor 311).

Hvala vam torej za vse, kar ste storili, da bi izstopili iz stereotipov in klišejev, skozi katere pogosto beremo krščansko življenje in samo življenje Cerkve. Hvala, ker vam je uspelo dojeti bistvo tega, kar smo, in ga na vsak način posredovati vsemu svetu.

(@Vatican Media)

Danes je eden najpomembnejših izzivov ta, da pospešujemo komunikacijo, ki nas zna popeljati ven iz »babilonskega stolpa«, v katerem se včasih znajdemo, iz zmede jezikov brez ljubezni, pogosto ideoloških ali skrajnih. Zato je vaša služba, z besedami, ki jih uporabljate, in slogom, ki ga sprejemate, pomembna. Komunikacija namreč ni le posredovanje informacij, ampak ustvarjanje kulture, človeških in digitalnih okolij, ki postanejo prostori dialoga in soočanja. Če pogledamo tehnološki razvoj, je to poslanstvo še bolj potrebno. V mislih imam predvsem umetno inteligenco z njenim neizmernim potencialom, ki zahteva odgovornost in razločevanje, da bi sredstva usmerili v dobro vseh, tako da bi prinašali korist za človeštvo. Ta odgovornost se nanaša na vse nas, sorazmerno s starostjo in družbenimi vlogami.

Dragi prijatelji, sčasoma se bomo bolje spoznali. Živeli smo – lahko rečemo skupaj – zares posebne dni. Delili smo jih, ste jih z vsemi komunikacijskimi sredstvi: televizijo, radiem, spletom, družbenimi omrežji. Želel bi, da bi vsak med nami lahko o njih rekel, da so nam razkrili kanček skrivnosti naše človeškosti in nam pustili željo po ljubezni in miru. Zato vam danes ponavljam povabilo papeža Frančiška v njegovi zadnji poslanici za naslednji Svetovni dan sredstev družbenega obveščanja: komunikacijo razorožimo vseh predsodkov, zamer, fanatizma in sovraštva; očistimo jo agresivnosti. Ne potrebujemo hrupne, mišičaste komunikacije, ampak komunikacijo, ki zna poslušati, sprejeti glas šibkih, ki nimajo glasu. Razorožimo besede in pomagali bomo razorožiti zemljo. Razorožena komunikacija, ki razoroži, nam omogoča deliti drugačen pogled na svet in delovati na način, ki je skladen z našim človeškim dostojanstvom.

Vi ste v prvi vrsti, ko govorite o konfliktih in upanju na mir, o nepravičnosti in revščini, o tihem delu mnogih za boljši svet. Zato vas prosim, da zavestno in pogumno izberete pot komunikacije miru.

Hvala vsem. Bog naj vas blagoslovi!