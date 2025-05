Konklave. Pri črn dim

133 kardinalov volivcev na prvem glasovanju v sredo, 7. maja 2025, popoldan, ni izvolilo novega papeža. Danes so predvidena štiri glasovanja.

Vatican News

Po besedah »Extra Omnes« (»Vsi ven«), latinski formuli, s katero se zaprejo vrata Sikstinske kapele za začetek konklava, se je v sredo popoldan začelo dolgo čakanje. 133 kardinalov je najprej prisluhnilo meditaciji p. Raniera Cantalamesse, upokojenega pridigarja papeške hiše. Nato so bili v Sikstinsko kapelo poklicani ceremoniarji, ki so razdelili glasovnice, ter tajnik kardinalskega zbora, nadškof Ilson de Jesus Montanari, in vodja papeških bogoslužnih slovesnosti msgr. Diego Ravelli. Sledil je žreb treh kardinalov, ki so imeli nalogo štetja glasov, treh, ki so zbrali glasove bolnih kardinalov volivcev, ter treh revizorjev, nato pa se je začelo glasovanje.

Medtem se je na Trgu svetega Petra zbralo okoli 45.000 ljudi z vsega sveta, o čemer so pričale tudi raznovrstne zastave. Oči vseh so bile uprte v dimnik na Sikstinski kapeli, mnogi so se spraševali, zakaj je trajalo več kot tri ure, da se je iz njega pokadilo.

Danes so kardinali pred 8. uro zjutraj v Pavlinski kapeli obhajali sveto mašo in hvalnice. Ob 9.15 so odšli v Sikstinsko kapelo, kjer so nadaljevali z dnevno molitveno uro, nato pa začeli z glasovanjem. Kosilo je predvideno ob 12.30 v Domu svete Marte, ob 15.45 pa bodo ponovno odšli proti apostolski palači. Popoldanski glasovanji se bosta začeli ob 16.30, ob koncu (okoli 19.30) pa bodo kardinali molili večernice. Dokler ne bo izvoljen novi papež, se bo iz Sikstinske kapele vsak dan pokadilo dvakrat: ob koncu obeh dopoldanskih ter obeh popoldanskih glasovanj.