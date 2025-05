Koledar papeških dogodkov v mesecu juniju

Urad za papeške bogoslužne slovesnosti je objavil koledar dogodkov, ki jih bo sveti oče vodil v mesecu juniju.

Vatican News

Na 7. velikonočno nedeljo, 1. junija 2025, bo papež Leon XIV. ob 10.30 na Trgu svetega Petra vodil sveto mašo ob jubileju družin, otrok, starih staršev in ostarelih.

En teden kasneje, na slovesni praznik binkošti, bo prav tako na Trgu pred vatikansko baziliko ob 10.30 predsedoval evharističnemu bogoslužju, h kateremu so posebej povabljena gibanja, združenja in nove skupnosti, ki bodo obhajali svoj jubilej.

9. junija, na praznik Marije, Matere Cerkve, bo potekal jubilej Svetega sedeža. Ob tej priložnosti bo papež v baziliki svetega Petra daroval sveto mašo ob 11.30.

13. junija ob 9. uri bo potekal javni konzistorij za glasovanje o kanonizaciji nekaterih blaženih.

Na nedeljo Svete Trojice, 15. junija, bo papež ob 10.30 na Trgu svetega Petra maševal ob zaključku jubileja športnikov.

V nedeljo, 22. junija, bo ob prazniku svetega Rešnjega telesa in krvi ob 17. uri v lateranski baziliki vodil slovesno somaševanje in procesijo do bazilike sv. Marije Velike, kjer bo podelil evharistični blagoslov.

V petek, 27. junija, na praznik Srca Jezusovega, bo ob 9. uri na Trgu svetega Petra potekala sveta maša ob jubileju duhovnikov.

Na slovesni praznik apostolov Petra in Pavla 29. junija pa bo papež Leon XIV. ob 9.30 v vatikanski baziliki daroval sveto mašo in blagoslovil palije za nove nadškofe metropolite.