Kardinali prosijo za molitveno podporo Božjega ljudstva

V izjavi Svetega sedeža v sredo, 30. aprila 2025, kardinalski zbor zbran v Rimu na generalnih kongregacijah, na katerih se ukvarjajo s pripravo na konklave, zavedajoč se odgovornosti, h kateri je poklican, zaznava potrebo po podpori molitev vseh vernikov.

Sveti sedež

Kardinalski zbor, zbran v Rimu, ki se v generalnih kongregacijah ukvarja s pripravami na konklave, želi Božjemu ljudstvu posredovati povabilo, naj živi ta cerkveni trenutek kot dogodek milosti in duhovnega razločevanja v poslušanju Božje volje.

Zato kardinali, zavedajoč se odgovornosti, h kateri so poklicani, zaznavajo potrebo po podpori molitev vseh vernikov. To je prava sila, ki v Cerkvi spodbuja edinost vseh članov v enem samem Kristusovem telesu (1 Kor 12,12).

Pred veličino neizbežne naloge in nujnostjo sedanjega časa je treba najprej postati ponižno orodje neskončne Modrosti in Previdnosti nebeškega Očeta v poslušnosti delovanju Svetega Duha. On je pravzaprav protagonist življenja Božjega ljudstva, tisti, ki mu moramo prisluhniti in sprejeti, kar govori Cerkvi (prim. Raz 3,6).

Naj Marija spremlja to soglasno prošnjo s svojo materinsko priprošnjo.