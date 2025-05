Kard. Mamberti: Papež Frančišek, do konca zvest svojemu poslanstvu

V nedeljo, 4. maja 2025, deveti dan po pogrebu papeža Frančiška, je v vatikanski baziliki svetega Petra potekala še zadnja maša zadušnica. Daroval jo je kardinal protodiakon Dominique Mamberti. Kot je dejal, je papež Frančišek ostal zvest svojemu poslanstvu do skrajnih moči, bil je pogumen in odločen, da bo do konca služil Božjemu ljudstvu. Njegovo intenzivno pastoralno življenje in številna srečanja so izhajali iz dolgih trenutkov molitve.

Kardinal Dominique Mamberti je pri homiliji izhajal iz evangelija tretje velikonočne nedelje (Jn 21,1-19), v katerem beremo o srečanju vstalega Jezusa z nekaterimi apostoli in učenci ob Tiberijskem jezeru, ki se sklene s poslanstvom, ki ga Gospod zaupa Petru, ter povabilom »Hodi za menoj«.

»Prizor spominja na prvi čudežni ribolov, o katerem pripoveduje Luka, ko je Jezus poklical Simona, Jakoba in Janeza ter Simonu napovedal, da bo postal ribič ljudi. Od tistega trenutka mu je Peter sledil, včasih z nerazumevanjem in celo z izdajo, pri tokratnem srečanju, zadnjem pred Kristusovo vrnitvijo k Očetu, pa Peter od njega prejme nalogo, naj pase njegove ovce.«

(@VATICAN MEDIA)

Ključna beseda v tem evangeljskem prizoru je ljubezen. Prvi, ki prepozna Jezusa, je »učenec, ki ga je Jezus ljubil«, Janez, ki vzklikne: »Gospod je!«, Peter pa se takoj vrže v jezero, da bi prišel k Učitelju. Potem ko so skupaj jedli, kar bo v srcih apostolov prebudilo spomin na zadnjo večerjo, se začne pogovor med Jezusom in Petrom, Gospodovo trojno vprašanje in Petrov trojni odgovor.

V prvih dveh primerih Jezus uporabi glagol ljubiti, kar je močna beseda, na katero Peter, ki se je zavedal svoje izdaje, odgovori z manj zahtevnim izrazom »imeti rad«, tretjič pa Jezus sam uporabi izraz »imeti rad« in se tako prilagodi apostolovi šibkosti.

Kardinal Mamberti je navedel besede papeža Benedikta XVI. o tem pogovoru: »Simon razume, da je za Jezusa dovolj njegova uboga ljubezen, edina, ki je je zmožen. (...) Prav ta Božja prilagoditev daje upanje učencu, ki je poznal trpljenje nezvestobe. (...) Od tistega dne dalje je Peter “hodil” za Učiteljem z natančnim zavedanjem lastne krhkosti; vendar mu to zavedanje ni odvzelo poguma. Pravzaprav je vedel, da lahko računa na prisotnost Vstalega ob sebi (...) in tako tudi nam kaže pot« (Benedikt XVI., kateheza med splošno avdienco, 24. maj 2006).

Spomnil je tudi na svetega Janeza Pavla II., ki je pri homiliji med mašo ob 25. obletnici svojega pontifikata zaupal: »Danes, dragi bratje in sestre, z veseljem delim z vami izkušnjo, ki traja že četrt stoletja. Vsak dan se v mojem srcu odvija ta isti dialog med Jezusom in Petrom. V duhu gledam ljubeči pogled vstalega Kristusa. On, čeprav se zaveda moje človeške šibkosti, me spodbuja, naj odgovorim z zaupanjem kot Peter: “Gospod, ti vse veš; ti veš, da te ljubim” (Jn 21,17). In nato me povabi, naj prevzamem odgovornosti, ki mi jih je On sam zaupal.«

»To poslanstvo,« je dodal kardinal, »je ljubezen sama, ki postane služenje Cerkvi in vsemu človeštvu. Peter in apostoli so jo takoj sprejeli z močjo Duha, ki so ga prejeli na binkošti, kot smo slišali v prvem berilu: “Bogu se je treba pokoravati bolj kot ljudem! Bog naših očetov je obúdil Jezusa, ki ste ga vi pribili na križ in usmrtili. Bog pa ga je kot voditelja in odrešenika povišal na svojo desnico” (Apd 5,29-31).«

(@VATICAN MEDIA)

Kardinal Mamberti je spomnil, da smo vsi občudovali papeža Frančiška, ki je, spodbujen z Gospodovo ljubeznijo in milostjo, bil zvest svojemu poslanstvu do svojih skrajnih moči. »Opominjal je oblastnike, da je treba biti bolj pokoren Bogu kot pa ljudem, in vsemu človeštvu je oznanjal veselje evangelija, usmiljenega Očeta in Kristusa Odrešenika. To je počel s svojim učenjem, na svojih potovanjih, s svojimi gestami in načinom življenja. Na velikonočni dan sem bil blizu njega v loži blagoslovov te bazilike in bil priča njegovemu trpljenju, predvsem pa pogumu in odločnosti, da bo do konca služil Božjemu ljudstvu.«

Kardinal se je navezal še na drugo berilo iz knjige Razodetja (Raz 5,11-14), kjer beremo o hvalnici vstalemu Kristusu. »Čaščenje je bistvena razsežnost poslanstva Cerkve in življenja vsakega vernika,« je dejal in spomnil, da je papež Frančišek na to pogosto opozarjal, na primer lani na praznik Gospodovega razglašenja: »Modri imajo srce, ki se klanja v čaščenju. (...) Prišli so v Betlehem in, ko so zagledali Dete, so padli predenj in ga počastili (Mt 2,11). (...) Kralj, ki je prišel, da bi nam služil, Bog, ki je postal človek. Pred to skrivnostjo smo poklicani, da pripognemo svoja srca in kolena, da bi ga počastili: častili Boga, ki prihaja v majhnosti, ki prebiva v običajnosti naših domov in ki umre iz ljubezni. (...) Bratje in sestre, izgubili smo navado čaščenja, izgubili smo sposobnost, ki nam jo daje čaščenje. Ponovno odkrijmo okus za molitev čaščenja. (...). Danes med nami manjka čaščenje« (homilija, 6. januar 2024).

Te drže čaščenja v papežu Frančišku ni bilo težko prepoznati. »Njegovo intenzivno pastoralno življenje, njegova številna srečanja, so izhajali iz dolgih trenutkov molitve, ki jo je vanj vtisnila ignacijanska disciplina. Velikokrat nas je spomnil, da je kontemplacija “dinamizem ljubezni”, ki nas dviga k Bogu, ne da bi nas odtrgala od zemlje, ampak da bi jo naselila do globine. In vse, kar je počel, je počel pod Marijinim pogledom. Njegovih sto šestindvajset postankov pred Marijino podobo Salus Populi Romani bo ostalo v našem spominu in v naših srcih. In zdaj, ko počiva ob svoji ljubljeni podobi, ga s hvaležnostjo in zaupanjem izročamo priprošnji Gospodove in naše Matere,« je še dejal kardinal Mamberti.