Izvolitev papeža. Od belega dima do »Habemus Papam«

Poglejmo, kaj se je zgodilo v Sikstinski kapeli nekaj minut pred belim dimom ob 18.07 in kaj se dogaja preden kardinal protodiakon Mamberti iz lože blagoslovov bazilike svetega Petra naznani ime novega rimskega škofa.

Alessandro Di Bussolo – Vatikan

Beli dim iz dimnika Sikstinske kapele je vernikom in svetu pravkar naznanil, da je bil izvoljen novi rimski škof, Petrov naslednik. Toda kaj se je pod Michelangelovimi freskami dogajalo nekaj minut pred tem in kaj se bo dogajalo pred razglasitvijo imena novega papeža, ki ga bo po besedah »Habemus Papam« iz lože blagoslovov bazilike svetega Petra izrekel kardinal protodiakon, Francoz Dominique Mamberti?

Obred sprejema

V skladu s tem, kar določata in predpisujeta obrednik Ordo rituum Conclavis in apostolska konstitucija Universi Dominici Gregis, je kardinal, navzoč v Sikstinski kapeli, dosegel zahtevano večino in izvolitev je potekala kanonično. Prvi od kardinalov po redu in starosti imenovanja ali, če je bil ta izvoljen, drugi, je v imenu celotnega zbora volivcev tistega, ki je bil izvoljen, v latinščini vprašal za soglasje z naslednjimi besedami: »Ali sprejmeš svojo kanonično izvolitev za papeža?«. In takoj ko je prejel soglasje, mu je zastavil vprašanje: »Kako se želiš imenovati?«. Nato je vodja papeških bogoslužnih slovesnosti, ki je imel vlogo notarja in dva ceremonjarja za priči, sestavil dokument, ki potrjuje sprejem novega papeža in ime, ki ga je prevzel.

Zaključek konklava

Apostolska konstitucija Universi Dominici Gregis določa, da se konklave zaključi, ko novi papež da soglasje za svojo izvolitev, »razen če On odloči drugače«. V Sikstinsko kapelo lahko vstopijo namestnik za splošne zadeve državnega tajništva, tajnik za odnose z državami in vsi tisti, ki se morajo z izvoljenim papežem pogovoriti o stvareh, potrebnih v tistem trenutku.

Dim in »Soba solza«

Po koncu obreda sprejema so bile vse glasovnice in drugi listi, ki so jih uporabljali pri volitvah, sežgani, in bel dim je potrdil, da je bil izvoljen novi papež. Medtem ko verniki na Trgu svetega Petra ploskajo in ves svet čaka, da izve ime novega papeža, izvoljeni odide iz Sikstinske kapele ter vstopi v zakristijo, v tako imenovano »Sobo solza«. Tu s pomočjo vodje bogoslužnih slovesnosti odloži kardinalsko obleko in si nadene eno izmed treh pripravljenih papeških oblek ter se za nekaj minut zbere v molitvi.

Prvi obred, izraz spoštovanja in »Te Deum«

Po vrnitvi v Sikstinsko kapelo novoizvoljeni papež sede na katedro, sledi kratek obred, ki ga s pozdravom uvede prvi kardinal iz reda škofov. Kardinal protodiakon nato prebere odlomek iz evangelija, ki je lahko »Ti si Peter in na tej skali bom sezidal svojo Cerkev« ali »Pasi moje ovce«. Na koncu pa prvi kardinal iz reda prezbiterjev prebere molitev za novoizvoljenega Petrovega naslednika. Zatem se vsi navzoči kardinali volivci zvrstijo pred novim papežem in mu izkažejo svoje spoštovanje in pokorščino. Nato vsi skupaj zapojejo zahvalno pesem »Te Deum«, ki jo intonira novoizvoljeni papež.

Molitev novega papeža v Pavlinski kapeli

Kardinal protodiakon Dominique Mamberti pride v ložo blagoslovov ter ljudem naznani izvolitev in ime novega papeža s formulo »Annuntio vobis gaudium magnum: habemus Papam!« (Oznanjam vam veliko veselje: Imamo papeža!). Medtem izvoljeni papež na poti iz Sikstinske kapele do lože vstopi v Pavlinsko kapelo, kjer se zaustavi v tihi molitvi pred Najsvetejšim zakramentom, nato pa nadaljuje pot proti loži, od koder pozdravi in podeli prvi apostolski blagoslov »Urbi et Orbi«.