Informacije Mattea Brunija glede osme generalne kongregacije in glede priprav na konklave

Direktor Tiskovnega urada Svetega sedeža Matteo Bruni je v petek, 2. maja 2025, med kratkim srečanjem z novinarji ob koncu 8. generalne kongregacije kardinalov podal informacije glede današnjega srečanja in odgovarjal na novinarska vprašanja.

Matteo Bruni

Poročilo ob koncu Osme generalne kongregacije kardinalov

Kongregacija se je začela ob 9. uri z molitvijo. Prisotnih je bilo nekaj več kot 180 kardinalov, od tega več kot 120 volivcev. Nekateri kardinali, ki so prispeli v teh dneh so danes med odmorom ob 10.30 prisegli. Danes dopoldne je bilo 25 posegov.

Ponavljajoče teme so bile: Evangelizacija tudi kot središče pontifikata papeža Frančiška; Cerkev kot evangelizacijsko bratsko občestvo; Vprašanje oznanjevanja evangelija, zlasti mladim Vzhodne Cerkve, njihovo trpljenje in pričevanje; Posredovanje evangelija, vprašanje, kako ga narediti učinkovitega na vseh ravneh od župnij do kurije; Dolžnost pričevanja, edinosti (pri tem je bil naveden evangeljski odlomek »Po tem bodo vsi spoznali, … ako boste imeli ljubezen med seboj« (prim. Jn 13,34-35)); Tveganje protipričevanja, torej spolne zlorabe in finančni škandali; Središčnost liturgije; Pomen cerkvenega prava; Sinodalnost in kolegialnost; Sinodalnost in poslanstvo; Sinodalnost in sekularizem; Omemba hermenevtike kontinuitete med papeži Janezom Pavlom II., Benediktom XVI. in Frančiškom; Močna omemba vloge evharistije tudi z misijonskega vidika. Kongregacija se je končala ob 12.30.

Slabost kardinala Parolina

Direktor Tiskovnega urada Svetega sedeža Matteo Bruni je na novinarsko vprašanje o domnevni slabosti kardinala Parolina to odločno zanikal: »Ne, ni se zgodilo. Ni res.« Bruni je tudi zanikal, da bi bilo kakršno koli posredovanje zdravnikov ali bolničarjev: »Ne, absolutno ne«.

Dodatne informacije

Danes je bil montiran dimnik. Informacije o morebitnih preizkusih bomo posredovali naknadno. Kar zadeva delo v Domu sv. Marte in nastanitev kardinalov trenutno ni podrobnosti.

Več novinarjev je spraševalo o posegih v zvezi z vprašanji zlorab in finančnih škandalov. Bruni je pojasnil, da so o teh vprašanjih razpravljali kot o »rani«, ki jo je treba imeti »odprto«, da bi se zavedali teh težav in našli konkretne načine za njihovo ozdravitev.

Bruni je potrdil, da sta kardinala elektorja, ki ne bosta sodelovala, Antonio Cañizares Llovera, zaslužni nadškof iz Valencie in John Njue, nadškof metropolit iz Nairobija (Kenija). Trenutno so štirje volivci, ki morajo še priti v Rim. Ni pa bila potrjena prisotnost v Sikstinski kapeli zaslužnega sarajevskega nadškofa kardinala Vinka Puljića, ki je napovedal, da se lahko v spremstvu osebno udeleži glasovanja. V zadnjih dneh je bilo rečeno, da bo ostal v Domu sv. Marte in bo od tam oddal svoj glas. Kardinal je napovedal, da bo v Rim prispel 3. maja.

Sikstinska kapela je od nedelje zaprta za javnost. V teh dneh delavci nadaljujejo s postavitvijo prostorov in ozvočenja, ureditvijo tal in podobno. Če je med kongregacijami zagotovljena storitev simultanega prevajanja, to ne bo veljalo med srečanjem v Sikstinski kapeli.

Obredje bo v latinščini, prav tako zaprisega kardinalov. Prisega bo v Sikstinski kapeli po procesiji, sledila bo pridiga kardinala Cantalamesse in nato prvo štetje.