Informacije Mattea Brunija glede desete generalne kongregacije in glede začetka konklava

Direktor Tiskovnega urada Svetega sedeža Matteo Bruni je v ponedeljek, 5. maja 2025, med kratkim srečanjem z novinarji ob koncu 10. generalne kongregacije kardinalov podal informacije glede današnjega srečanja in odgovarjal na novinarska vprašanja.

Matteo Bruni

Poročilo ob koncu Desete generalne kongregacije kardinalov

Deseta kongregacija kardinalov se je začela ob 9.00 z molitvijo. Prisotnih je bilo 179 kardinalov, od tega 132 volivcev. 26 prispevkov je obravnavalo naslednje teme: kanonsko pravo in vloga Države mesta Vatikan. Razpravljali so o misijonski naravi Cerkve. O vlogi Karitas pri obrambi ubogih. Izpostavljena je bila prisotnost številnih novinarjev, kar pravi, da ima evangelij smisel za današnji svet in sicer kot klic k odgovornosti. Priklicana je bila molitev v času covida, kot odprta vrata upanja med strahom.

O novem papežu: mnogi pričakujejo pastirja, ki je blizu ljudem, vstopna vrata v občestvo zbirajoč vse v Kristusovi krvi in sicer v svetu, kjer je svetovni red v krizi.

Pogovarjali so se o izzivih prenašanja vere, skrbi za stvarstvo, vojni in razdrobljenem svetu. Poudarjena je bila zaskrbljenost zaradi delitev v Cerkvi. Pogovarjali so se o poklicih, družini in vzgoji otrok. Sklicevali so se na koncilske dokumente, zlasti Dei Verbum, o tem, kako je Božja Beseda hrana Božjega ljudstva. Pri obhajanju evharistije je bil poudarek na tem, da ne pozabimo na Kristusov zakrament v ubogih.

Kardinal dekan je sporočil, da je kardinal kamerleng v soboto popoldne žrebal za dodelitev sob: vsi bodo nastanjeni v zgradbama Svete Marte in Svete Marte starejše .

Odgovori Mattea Brunija na novinarska vprašanja

V Rimu je prisotnih vseh 133 kardinalov volivcev. Torej kardinal ni sodeloval na današnji dopoldanski kongregaciji, ampak je v Rimu. Skrbimo, da se lahko izrazijo vsi kardinali, ki so zaprosili za besedo. V torek, 6. maja 2025, naj bi potekala le dopoldanska kongregacija.

Dela v Sikstinski kapeli so bolj ali manj končana, tako kot v zgradbama Svete Marte in Svete Marte starejše. Kdor želi, se lahko jutri zjutraj vseli v dodeljeno stanovanje. Novinarji ne bodo mogli obiskati Sikstinske kapele. Žandarmerija jo je že zavarovala.

Med kongregacijo so razpravljali o vlogi žensk v Cerkvi v kontekstu sinodalnosti, omenjeni v zadnjih dneh. Med delavci konklava, ki bodo danes popoldne zaprisegli, so tudi ženske.

Kardinali se bodo lahko po želji odpravili od Svete Marte do Sikstinske kapele, tudi peš. Ampak po zavarovani poti. Pečati so nameščeni okoli obhoda, v katerem se bodo gibali kardinali.

Kardinale prosijo, naj svoje mobilne telefone pustijo v Sveti Marti, saj v Sveti Marti in v Sikstinski kapeli ne bo povezave. Kardinali so prejeli papirnate izvode življenjepisov kardinalov, prisotnih na vatican.va.