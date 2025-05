Gugerotti: Papež Frančišek nas je učil ljubiti raznolikost in bogastvo vsega človeškega

Mašo zadušnico za papeža Frančiška je v petek, 2. maja 2025, daroval kardinal Claudio Gugerotti, nekdanji prefekt Dikasterija za vzhodne Cerkve. Papež Frančišek nas je učil sprejemati krik oskrunjenega življenja in konkretno lajšati bolečino, ki prihaja iz tega krika; učil nas je ljubiti raznolikost in bogastvo vsega, kar je človeško, je dejal med homilijo.

K maši zadušnici v baziliki svetega Petra so bili posebej povabljeni verniki vzhodnih obredov. Kardinal Gugerotti je spregovoril o bogatem izročilu vzhodnih katoliških Cerkva ter povabil k sprejemanju njihove raznolikosti, k čemur je pogosto pozival tudi papež Frančišek.

Najprej pa je izpostavil, da vstajenje »ni pojav, lasten človeški naravi«. »Bog je tisti, ki nas obudi po svojem Duhu. Iz krstne vode smo prišli kot nova bitja, ki so blizu Bogu, kot posinovljeni otroci in ne kot sužnji. In prav zato, ker smo otroci, lahko v istem Duhu kličemo: Aba, Oče. Temu klicu se pridružuje celotno stvarstvo, ki v porodnih bolečinah pričakuje ozdravitev,« je dejal in pripomnil, da se zdi, da »imata stvarstvo in človeška oseba danes bolj malo vrednosti«.

Tema stvarstva, ki je sopotnik človeštva, je bila zelo blizu papežu Frančišku. Povsod okoli nas lahko slišimo krik stvarstva in v njem krik človeka, za katerega je bilo stvarstvo ustvarjeno. »Vpije zemlja, predvsem pa vpije človeštvo, ki ga preveva sovraštvo, ki je samo po sebi posledica globokega razvrednotenja življenja, ki je za nas kristjane, udeležba v Božji družini,« je dejal kardinal.

(@VATICAN MEDIA)

Nadaljeval je, da to obupano človeštvo pogosto s težavo izraža krik svoje molitve k Bogu življenja. In takrat duh posreduje v nas ter naš kamniti molk in naše neizjokane solze spremeni v klic k našemu Bogu z neizrekljivimi vzdihi ali neizraženimi, torej tihimi vzdihi. Ta izraz je zelo priljubljen v vzhodnem krščanskem svetu, ki »v nezmožnosti izraziti Boga vidi eno od teoloških značilnosti: kontemplacijo nerazumljivega, zaman poskušati odstraniti tančico z najvišje resnice in torej kvečjemu reči – kot je na zahodu ponavljal tudi sveti Tomaž Akvinski – ne to, kaj Bog je, ampak to, kar ni«.

»To je pomemben poduk za nas, ki se pogosto čutimo kot gospodarji Boga, popolni poznavalci resnice, medtem ko smo le romarji, ki nam je bila dana Beseda, kar je učlovečeni Božji Sin, kajti to, kar nam je dalo dar življenja v Božji slavi, je le sad milosti in prihoda Svetega Duha, po katerem postanemo “duhovni”.«

»Pri tej evharistiji se nameravamo, kolikor zmoremo in znamo, tudi v svoji suhosti, raztresenosti, nenehni izgubi osredotočenosti na to, kar je potrebno, združiti z neizrekljivim vzdihom Duha, ki vpije k Bogu, kar mu je všeč slišati in kar v celoti izraža vzdihe naše narave.«

Kardinal Gugerotti je izpostavil besede evangelista Janeza, da kdor ljubi svoje življenje, ga bo izgubil, in kdor sovraži svoje življenje, ga bo našel. »V tem skrajnem stavku Gospod izrazi našo posebnost kot kristjanov, ki jih ima svet za privržence nekega poraženca, ki ga je življenje premagalo, ki je s smrtjo, in ne z izgradnjo zemeljskega kraljestva, rešil svet in odrešil vsakega izmed nas.«

»Papež Frančišek nas je učil, naj sprejmemo klic oskrunjenega življenja, ga prevzamemo in prinesemo pred Očeta, a si tudi prizadevamo za konkretno lajšanje bolečine, ki jo ta klic vzbuja, vsepovsod in na neskončne načine, na katere nas zlo slabi in uničuje.«

(@VATICAN MEDIA)

Spregovoril je o vzhodnih katoliških Cerkvah, ki z raznolikostjo svojih izkušenj in kultur ter bogato duhovnostjo, bogatijo katoliškost Cerkve. »Kot otroci začetkov krščanstva so s svojimi pravoslavnimi brati in sestrami v svojih srcih nosili okus po Gospodovi deželi in nekateri še vedno govorijo jezik, ki ga je govoril Jezus.« Skozi zgodovino so v imenu občestva s Petrovim naslednikom »pogosto pričevali o svoji veri s krvjo in preganjanjem«. »Ti naši bratje in sestre, ki so se zaradi vojn in nestrpnosti deloma zmanjšali v številu in moči, ne pa tudi v veri, se še vedno trdno držijo katoliškosti, ki ne izključuje, ampak prej vključuje njihove posebnosti.«

»Papež Frančišek, ki nas je učil ljubiti različnost in bogastvo izrazov vsega človeškega, se danes veseli, ko nas vidi skupaj v molitvi zanj in na njegovo priprošnjo. In ponovno se zavezujemo, da– medtem ko so mnogi med njimi prisiljeni zapustiti svoje starodavne dežele, ki so bile Sveta dežela, da bi si rešili življenje in videli boljši svet – bomo bolj občutljivi, kot je to želel naš papež, in jih bomo sprejeli in jim pomagali v naših deželah ohraniti posebnost njihovega krščanskega prispevka, ki je sestavni del naše katoliške Cerkve.«

Naši bratje in sestre na Vzhodu so vedno varovali neverjeten »paradoks krščanskega dogodka: na eni strani bedo naše grešnosti, na drugi strani pa neskončno usmiljenje Boga, ki nas je postavil poleg svojega prestola«. Gre za čudenje, ki je dobro izraženo v bizantinskem izročilu in armenski liturgiji, in ki lahko izrazimo kot »naše neizmerno uboštvo, ki ga rešuje neskončnost Božje ljubezni«.

(@Vatican Media)

Kardinal Gugerotti je ob koncu homilije zbrane kardinale spomnil, da se bližajo dnevi, ko bodo poklicani izbrati novega papeža, in jih zato povabil, naj kličejo Svetega Duha z molitvijo, ki jo je veliki vzhodni oče, sveti Simeon Novi Teolog, zapisal na začetku svojih hvalnic: »Pridi, prava luč; pridi, večno življenje; pridi, skrita skrivnost; pridi, brezimni zaklad.«