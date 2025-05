Enajsta generalna kongregacija, lik papeža pastirja

Med enajsto generalno kongregacijo, ki je potekala 5. maja 2025 popoldne, je beseda tekla o liku papeža pastirja. Izpostavljena je bila odgovornost kardinalov, da podprejo novega papeža.

Obravnavane teme

Generalne kongregacije v ponedeljek popoldne se je udeležilo približno 170 kardinalov, od teh 132 volilcev. Govor je imelo dvajset kardinalov. Med drugim je bila izpostavljena zavezanost in odgovornost kardinalov pri podpori novemu papežu. Nakazan je bil lik papeža pastirja, ki ima perspektivo dialoga in vzpostavljanja odnosov z različnimi verskimi in kulturnimi svetovi.

Druge obravnavane teme so bile: etničnost v Cerkvi in družbi, pri čemer so kardinali govorili tako o konfliktih kot tudi o sodelovanju med različnimi etničnimi skupinami; pojav migracij, migranti kot dar, pa tudi, kako je mogoče ohraniti njihovo vero; vojne v svetu, teme, povezane tudi s poreklom kardinalov, ki so govorili, zlasti Azija in Afrika; izzivi sekt na nekaterih geografskih območjih; sinoda o sinodalnosti in ekleziologija občestva.

Pripave na konklave

Tiskovni urad Svetega sedeža je prav tako sporočil, da je v ponedeljek, 5. maja, popoldne v kapeli Paolina priseglo popolno molčečnost o poteku konklava približno sto uradnikov in pomočnikov, tako posvečenih oseb kot laikov. Od danes, 6. maja, do jutri zjutraj (do 10. ure, ko se bo začela maša Pro eligendo Pontifice) kardinali volivci lahko pridejo v Dom svete Marte in se namestijo v njim dodeljene sobe, kjer bodo bivali v času konklava.

Governatorat vatikanske države je sporočil, da bodo v sredo, 7. maja, od 15. ure dalje, »izključeni vsi sistemi za prenos telekomunikacijskih signalov za radijske mobilne telefone na ozemlju mestne države Vatikan, razen na območju Castel Gandolfa«. S tem naj bi zagotovili izolacijo kardinalov med konklavom. Signal bo nato ponovno vzpostavljen po razglasitvi izvolitve naslednjega papeža, ki bo izrečena z osrednje lože bazilike svetega Petra.