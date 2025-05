Bartolomej srečal papeža Leona XIV. in obiskal Frančiškov grob

Ekumenski patriarh Bartolomej se je v ponedeljek, 19. maja 2025, osebno srečal s papežem Leonom XIV. in mu zagotovil nadaljnje prizadevanje za pospeševanje in poglabljanje teološkega dialoga med Pravoslavno in Rimskokatoliško cerkvijo. Obiskal je tudi grob papeža Frančiška v baziliki Marije Velike.

Vatican News

Med srečanjem v vatikanski apostolski palači je patriarh Bartolomej čestital papežu Leonu XIV. za izvolitev in v pogovoru med drugim »poudaril pomen nadaljnjega spodbujanja in poglabljanja teološkega dialoga med Cerkvama, pravoslavno in rimskokatoliško, ter njunega sodelovanja pri družbenih vprašanjih, kot so obnova in ohranjanje miru v svetu, podpora trpečim in varovanje naravnega okolja. Omenil je tudi bratsko komunikacijo in sodelovanje s pokojnim papežem Frančiškom, s katerim se je srečal več kot desetkrat«, je sporočil Ekumenski patriarhat.

Papež Leon XIV. – piše v izjavi – se je patriarhu zahvalil za njegovo navzočnost na slovesnosti ob uradnem začetku papeške službe in izpostavil »pomembnost spodbujanja dialoga in sodelovanja med kristjani«. Papež mu je tudi povedal, da si letos – datum bo treba še določiti – želi obiskati Turčijo, da bi skupaj s patriarhom obeležila 1700. obletnico sklica prvega ekumenskega koncila v Niceji. Ekumenski patriarh je na slovesnosti povabil tudi pokojnega papeža Frančiška, sedaj pa povabilo obnavlja njegovemu nasledniku Leonu XIV..

Patriarh Bartolomej je papežu Leonu XIV. poklonil ikono Device Marije Hodegetrije, ki je bila prav v ta namen ustvarjena na gori Atos, mošusno kadilo, ki so ga pripravili atoški menihi, in svoje knjige. Papež pa je ekumenskemu patriarhu podaril umetniško upodobitev Gospodovega krsta.

Še isti dan, 19. maja, se je papež v vatikanski dvorani Clementina srečal s predstavniki cerkva in drugih verstev, ki so se prav tako udeležili slovesne maše v nedeljo, jih nagovoril in vsakega posebej tudi pozdravil.

Bartolomej obiskal grob papeža Frančiška

V sporočilu ekumenskega patriarhata še piše, da se je Bartolomej popoldne podal v rimsko baziliko Marije Velike, kjer je molil na grobu papeža Frančiška, kamor je položil šopek belih vrtnic.

Sicer pa je patriarh Bartolomej za medije, ki so ga pričakali pred baziliko Marije Velike, izrazil veliko zadovoljstvo ob nadaljevanju iste poti za vso krščanstvo in za mir na svetu. Dodal je, da mu je papež zagotovil svoj namen, da obišče Turčijo ob obletnici nicejskega koncila. Datum še ni določen, zagotovo pa bo do obiska prišlo letos, pri čemer je Bartolomej kot možen datum navedel november, ko obhajamo praznik svetega Andreja.

Patriarh je prav tako spomnil na »dragega, spoštljivega prijatelja papeža Frančiška, s katerim sva sodelovala za dobro Cerkve in človeštva«. Dejal je, da je na njegovem grobu molil »za vse nas« in za novega papeža, s katerim sta dopoldne obnovila »sodelovanje, prijateljstvo in bratstvo v Gospodu«.