V sredo, 23. aprila, po 9. uri krsta s papežem Frančiškom v baziliki sv. Petra

V sredo, 23. aprila 2025, ob 9.00 bodo krsto s pokojnim rimskim papežem Frančiškom prenesli iz kapele Doma sv. Marte v papeško baziliko svetega Petra, kot je predvideno v Ordo Exsequiarum Romani Pontificis (nn. 41-65).

Po trenutku molitve, ki jo bo vodil njegova eminenca prečastiti kardinal Kevin Joseph Farrell, kamerleng Svete rimske Cerkve, se bo začel sprevod.

Procesija bo šla čez Trg sv. Marte in Trga prvih rimskih mučencev in pod slavolokom zvonov prišla na Trg svetega Petra in skozi osrednja vrata vstopila v vatikansko baziliko.

Pri konfesijskem oltarju bo kardinal Kamerleng vodil besedno bogoslužje, ob koncu katerega bo odprta možnost za vse za izkaz časti in molitve za pokojnega rimskega papeža.