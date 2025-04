Pokop krste s papežem Frančiškom v baziliki Svete Marije Velike

V soboto, 26. aprila 2025, so po koncu pogrebne maše na Trgu sv. Petra s prevozom po rimskih ulicah pospremili krsto rimskega papeža Frančiška v papeško baziliko Marije Velike na pokop. Obred je potekal po predpisih Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, ki ga je vodil kardinal Camerlengo, v navzočnosti tistih, ki so navedeni v določenem obvestilu Urada za bogoslužnega slavja in družinskih članov pokojnega papeža ter se je zaključil ob 13.30.