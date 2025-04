Peta generalna kongregacija kardinalov. Začetek konklava v torek, 7. maja

Peta generalna kongregacija kardinalov se je začela v ponedeljek, 28. aprila 2025, zjutraj ob 9. uri s trenutkom molitve. Prisotnih je bilo več kot 180 udeležencev, od tega nekaj čez sto volivcev. Po molitvi je sledila slovesnost zaprisege, ki jo določa Apostolska konstitucija Universi Dominici Gregis. Zato je bila v skladu z določbami Apostolske konstitucije prenovljena sestava partikularne kongregacije treh kardinalov asistentov kamerlenga.

Ob tej priložnosti je bil kardinal Reinhard Marx potrjen za koordinatorja Sveta za ekonomijo, druga dva člana pa sta bila izbrana z žrebom: kardinal Luis Antonio Tagle in kardinal Dominique Mamberti.

Na seji je bilo približno 20 prispevkov, ki so obravnavali vprašanja, ki so posebej pomembna za prihodnost Cerkve: odnos do sodobnega sveta in nekateri izzivi, ki se pojavljajo, evangelizacija, odnos do drugih veroizpovedi, vprašanje zlorab. Pogovarjali so se tudi o lastnostih, ki jih bo moral imeti novi papež, da bo učinkovito odgovoril na te izzive.

Določen je tudi datum začetka konklava, ki se bo začel 7. maja zjutraj s sveto mašo pro eligendo Romano Pontifice (za izvolitev rimskega papeža) v baziliki svetega Petra. Popoldne tega dne bodo kardinali vstopili v Sikstinsko kapelo in začeli z glasovanjem.

Nazadnje je bilo podano sporočilo, da bo jutri ob 9. uri Dom Donato Ogliari OSB, opat sv. Pavla zunaj obzidja, imel prvo meditacijo, kot je navedeno v apostolski konstituciji. Peto kongregacijo so zaključili ob 12.25. Kmalu se bodo začela dela v Sikstinski kapeli, kjer bo potekal konklave.

Kongregacije se bodo nadaljevale v naslednjih nekaj dneh, vsako jutro ob 9.00, z izjemo četrtka, 1. maja in nedelje, 4. maja, razen kakršnih koli sprememb, o katerih odloči kongregacija kardinalov.