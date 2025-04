Papeževo sporočilo udeležencem XXIX. generalnega kapitlja Salezijanske družbe

Sveti oče Frančišek je poslal sporočilo udeležencem XXIX. generalnega kapitlja Salezijanske družbe, ki poteka v Valdoccu v Torinu od 16. februarja do 12. aprila 2025 pod geslom: »Salezijanci, vneti za Jezusa Kristusa in predani mladim«.

Papež Frančišek

Dragi bratje, ker se žal ne morem srečati z vami, vam pošiljam to sporočilo ob XXIX. generalnem kapitlju Salezijanske družbe, pa tudi ob 150 - letnici prve Don Boskove misijonske odprave v Argentino. Pozdravljam novega vrhovnega predstojnika don Fabia Attarda in mu želim dobro delovanje, zahvaljujem pa se tudi kardinalu Angelu Fernándezu Artimeju za služenje, ki ga je v teh letih izkazoval Inštitutu in ga sedaj izkazuje vesoljni Cerkvi.

Čeprav sem oddaljen, vas želim spodbuditi, da bi z zaupanjem in zavzetostjo živeli ta čas poslušanja Duha in sinodalnega razločevanja.

Za temo svojega dela ste izbrali geslo: »Salezijanci, vneti za Jezusa Kristusa in predani mladim«. Gre za lep program: biti »vneti« in »predani«, pustiti se v polnosti vključiti v Gospodovo ljubezen in služiti drugim, ne da bi kaj pridržali zase, kakor je v svojem času počel vaš ustanovitelj. Čeprav so se v primerjavi s tistimi časi izzivi danes deloma spremenili, vera in navdušenje ostajata ista, obogatena z novimi darovi, kot je dar medkulturnosti.

Dragi bratje, zahvaljujem se vam za dobro, ki ga delate po vsem svetu in vas spodbujam, da še naprej vztrajate. Iz srca blagoslavljam vas in delo vašega kapitlja, kakor tudi sobrate, razkropljene po petih celinah, in vas prosim, da molite zame. Marija Pomočnica naj vas vedno spremlja.

Vatikan, 2. aprila 2025.

FRANČIŠEK