Jubilejni romarji škofij Grosseto in Pitigliano-Sovana-Orbetello skupaj s svojim novim škofom msgr. Bernardinom Giordanom.

Papež

Papeževo sporočilo romarjem škofij Grosseto in Pitigliano-Sovana-Orbetello

Papež Frančišek je poslal sporočilo romarjem škofij Grosseto in Pitigliano-Sovana-Orbetello, ki so skupaj s svojim novim škofom msgr. Bernardinom Giordanom poromali v Rim za jubilej in šli skozi sveta vrata.

Papež Frančišek Dragi bratje in sestre iz škofij Grosseto in Pitigliano-Sovana-Orbetello, dobrodošli! Pozdravljam vašega novega škofa, monsinjorja Bernardina Giordana, skupaj z vsakim od vas, romarji v Rim za jubilej. Prehod skozi sveta vrata naj vsakogar prenovi v veri, da bi hodili skupaj, pastir in čreda. Z mislimi se obračam zlasti na tiste med vami, ki ste bolni in ostareli. Živimo ta čas preizkušnje ob premišljevanju Gospoda Jezusa na križu, vira tolažbe in zveličanja. Ko se soočate s težavami, ki jih vidimo v svetu in čutimo v naših srcih, vam priporočam, da vztrajate v molitvi in vsak dan pričujete tisto upanje, ki nas dela za sol zemlje. Izročam vas priprošnji Device Marije in vaših svetih zavetnikov ter vas vse iz srca blagoslavljam. Prosim, ne pozabite moliti zame. Iz Vatikana, 7. aprila 2025

FRANČIŠEK