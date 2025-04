Papež študentom Univerze Opus Dei: Hodite z navdušenjem v veri

Papež Frančišek je poslal sporočilo mladim udeležencem mednarodnega kongresa UNIV 2025, ki ga organizira Univerza Svetega križa od prelature Opus Dei v Rimu od 12. do 20. aprila 2025.

Papež Frančišek

Dragi mladi, mednarodni kongres UNIV, ki ga imate v Rimu, vas te dni združuje ob praznovanju dvojnega jubileja: svetega leta 2025 in stote obletnice duhovniškega posvečenja svetega Jožefmarija Escrive. Koliko razlogov, da se zahvalimo Bogu in še naprej hodimo navdušeno v veri, marljivi v ljubezni in vztrajni v upanju (prim. 1 Tes 1,3)!

Pridružujem se vašemu veselju in vas spremljam s svojo molitvijo, prosim Gospoda, naj vas ta čas romanja in bratskega srečanja spodbudi, da vsem prinašate evangelij Jezusa Kristusa, umrlega in vstalega, kot oznanilo upanja, ki izpolnjuje obljube, vodi v slavo in, ko temelji na ljubezni, ne razočara (prim. bula Spes non confundit, 2).

Naj vas Jezus blagoslovi in Sveta Devica naj vas varuje. In prosim vas, da ne pozabite moliti zame.

Bratsko,

Frančišek,

Rim, sv. Janez Lateranski, 8. april 2025.