Papež osebju iz Gemellija: »Hvala za vaše služenje v bolnišnici, zelo dobro, kar tako naprej!«

Tiskovni urad Svetega sedeža je v sredo, 16. aprila 2025, v sporočilu za novinarje podal poročilo o srečanju papeža Frančiška z osebjem Fondacije Poliklinike Gemelli, Katoliške univerze in Direktorata za zdravje in higieno države Vatikan.

Sporočilo Tiskovnega urada Svetega sedeža

Danes dopoldne, v sredo, 16. aprila 2025, malo pred 11.00, se je papež Frančišek v prostorih za dvorano Pavla VI. srečal z voditelji in osebjem Fondacije Poliklinike Gemelli Katoliške univerze in Direktorata za zdravje in higieno države Vatikan, skupaj s približno 70 ljudmi, ki so mu pomagali v dneh njegove hospitalizacije prejšnji mesec.

Po nekaj pozdravnih besedah predsednika upravnega odbora fundacije Gemelli, Danieleja Franca, in najboljših željah za veliko noč in okrevanja zdravja, se je papež vsem zahvalil, zagotovil svojo molitev za vsakega posebej in jih prosil za molitev za njega: »Hvala za vaše služenje v bolnišnici, zelo dobro počnete, kar tako naprej!«, je sklenil.

Papež Frančišek je nato pozdravil in se zahvalil vsakemu posebej, začenši z rektorico univerze Eleno Beccalli. Srečanje je trajalo približno 20 minut.