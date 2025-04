Papež mladim v neobjavljenem videoposnetku: Naučite se poslušati!

V začetku januarja se je papež Frančišek z video sporočilom obrnil na mlade, ki so sodelovali v pobudi Laboratoriji poslušanja. Dejal jim je, naj ne pozabijo svojih starih staršev, ter jih spodbudil k medsebojnemu poslušanju.

Vatican News

»Dragi fantje in dekleta, ena od zelo pomembnih stvari v življenju je poslušanje, naučiti se poslušati. Ko vam nekdo govori, počakajte, da konča, da ga boste tako dobro razumeli. Potem pa, če se vam zdi potrebno, nekaj povejte. A pomembno je poslušati,« pove papež Frančišek v do sedaj še neobjavljenem video sporočilu, ki je bil posnet 8. januarja 2025 s pametnim telefonom v Domu svete Marte.

Besede so bile namenjene udeležencem pobude Laboratoriji poslušanja, v okviru katere mladi in odrasli razpravljajo o različnih temah in se tako urijo v medsebojnem poslušanju.

Papež Frančišek takole pravi: »Dobro si oglejte ljudi, ljudje ne poslušajo. Na polovici neke razlage začnejo odgovarjati. In to ne pripomore k miru. Poslušajte, veliko poslušajte.«

Kot vedno, ko se je obračal na mlade, je papež tudi takrat pozval, naj ne pozabijo na stare starše, saj se od njih lahko veliko naučijo.