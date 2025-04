Gre za novo presenečenje papeža Frančiška po tistem preteklo nedeljo med jubilejem bolnikov. (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Papež

Papež Frančišek v baziliki sv. Petra molil na grobu Pija X.

Papež Frančišek, ki nadaljuje z okrevanjem v Domu sv. Marte, se je v četrtek, 10. aprila 2025, okoli 13. ure odpravil v baziliko svetega Petra, da bi molil pred grobom svetega Pija X. Velika vzhičenost je bila med več kot sto verniki, prisotnimi v baziliki, ki so se v tem trenutku približali, da bi videli in pozdravili papeža. Papež je pozdravil nekatere prisotne, se rokoval in blagoslovil nekatere otroke. Novo presenečenje torej po tistem preteklo nedeljo.